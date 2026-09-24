Köylüler “Deştin için Adalet” talebiyle mahkeme önünde

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır ve Yatağan ilçesine bağlı Deştin Mahallesi arasındaki Tekağaç mevkiinde kurulmak istenen “Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları” projesine karşı çıkan yöre halkı, perşembe günü Muğla İdare Mahkemesi önünde başlattığı “Adalet Nöbeti”ni sürdürüyor. Daha önce iki ayrı "ÇED olumlu" kararının Danıştay tarafından iptal edilmesine rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2009/7 sayılı genelgesi kapsamında üçüncü kez “ÇED olumlu” kararı verilen projeye karşı çıkan Deştin Çevre Platformu, Muçep Menteşe Meclisi ve Bayır Çevre Komitesi tarafından “Deştin İçin Adalet İstiyoruz: Muğla İdare Mahkemesi Önündeki Nöbetimiz Sürüyor!” başlıklı basın açıklaması yaptı.

“KAMU YARARININ GÖZETİLMESİNİ BEKLİYORUZ”

Yapılan açıklamada, “Bizler; Deştin ve Bayır halkı ile Muğla’nın yaşam savunucuları olarak, bölgemize kurulmak istenen doğa ve yaşam katili Entegre Çimento Fabrikası'na karşı yürüttüğümüz mücadeleyi adaletin kapısına taşıdık. Havamızı, suyumuzu ve toprağımızı korumak için başlattığımız haklı direnişimiz, bugün Muğla İdare Mahkemesi önünde bir "Adalet Nöbeti" olarak aynı kararlılıkla devam etmektedir. Kurulmak istenen çimento fabrikasının ormanlarımızı, zeytinliklerimizi, su kaynaklarımızı ve sağlığımızı nasıl geri dönülemez bir yıkıma uğratacağı bilimsel raporlarla, bilirkişi incelemeleriyle ve halkın haklı isyanıyla defalarca kanıtlanmıştır. Doğayı rant uğruna feda eden usulsüz ÇED kararlarına karşı açtığımız davalarda, hukukun üstünlüğünün ve kamu yararının gözetilmesini bekliyoruz” denildi.

“KATLİAMINI DURDURAN NİHAİ İPTAL KARARLARINI BEKLİYORUZ”

Muğla İdare Mahkemesi’nin iptal kararını açıklaması taleplerini yineleyen açıklamada, “Hukukun Doğa ve Yaşamdan Yana Olmasını İstiyoruz: Bilimsel gerçekler ortadayken, birkaç şirketin kar hırsı uğruna Muğla'nın ekolojik dengesinin bozulmasına hukukun izin vermemesini talep ediyoruz. Geciken Adalet, Doğa Katliamıdır: Yargı süreci devam ederken sahada yapılmak istenen her türlü fiili müdahale telafisi imkansız zararlar doğurmaktadır. Mahkemeden ivedilikle, yaşamın tarafında duran ve doğa katliamını durduran nihai iptal kararlarını bekliyoruz. Anayasal Hakkımızı Savunuyoruz: Anayasa'nın 56. maddesi hepimize "sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı" tanır. Mahkeme önündeki nöbetimiz, sadece bir itiraz değil, bu anayasal hakkın bizzat savunulmasıdır. Bizler, bu topraklarda doğup büyüyenler ve çocuklarına yaşanabilir bir Muğla bırakmak isteyenler olarak adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Şirketlerin lehine değil, halkın ve doğanın lehine karar çıkana kadar Muğla İdare Mahkemesi önündeki adalet nöbetimizi sürdüreceğiz. Hukuki mücadelemizi sokaktaki ve sahadaki dayanışmamızla büyütmeye devam edeceğiz. Tüm Muğla halkını, sivil toplum kuruluşlarını, basını ve adalete inanan herkesi mahkeme önündeki haklı nöbetimize ses olmaya, dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz. Deştin İçin Adalet, Doğa İçin Adalet! Çimentoya Hayır, Yaşama Evet!” ifadeleri kullanıldı.