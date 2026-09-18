Kültür ve Sanatın Evi yeni dönemde de sanatın merkezi

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi, 23 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen “Çocuk Festivali” ile kapılarını yeniden açmasının ardından geçen sürede ilçenin önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri haline geldi. Açılışından bu yana söyleşiden sergiye, atölyeden film gösterimine, dans ve müzik etkinliklerinden tiyatro çalışmalarına kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapan Kültür ve Sanat Evi, Marmarisli sanatçıların yanı sıra kent dışından ve farklı ülkelerden gelen sanatçıları da ağırladı.

SERGİ, SÖYLEŞİ VE KONSERLERLE DOLU BİR YIL

Kültür ve Sanat Evi’nde bugüne kadar yaklaşık 50 söyleşi ve eğitim semineri düzenlendi. Yerli ve yabancı sanatçıların çalışmalarından oluşan 30’dan fazla fotoğraf, resim ve seramik sergisi sanatseverlerle buluşturuldu. Bunun yanı sıra 10’dan fazla dans gösterisi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Tiyatro ve drama çalışmaları da önemli faaliyetler arasında yer aldı. Usta oyuncu Hakan Salınmış ile oyunculuk atölyesi düzenlenirken; Oluşum Drama Enstitüsü, Naci Aslan, Öğr. Gör. Gülşen Yeğen, Prof. Dr. Tülin Sağlam ve tiyatro sanatçısı Aylin Saraç’ın katkılarıyla farklı drama atölyeleri gerçekleştirildi.

Sinema etkinlikleri kapsamında İşçi Filmleri ve Latin Film gösterimleri düzenlendi. Kültür ve Sanat Evi, farklı ülkelerden sanatçı ve kültür insanlarını da Marmaris’te ağırladı. Çin, İtalya, Kırgızistan, Rusya ve Latin Amerika ülkelerinden büyükelçiler ile sanatçıların ziyaretleri gerçekleşti.

MARMARİS BELEDİYESİ TİYATROSU KURULDU

Kültür ve Sanat Evi bünyesinde yürütülen çalışmaların yanı sıra Marmaris Belediyesi Tiyatrosu (MABET) da kuruldu. MABET, kuruluşunun ardından iki farklı oyunu sahneleyerek tiyatroseverlerle buluştu. Milli bayramlar ve anma günlerinde ise Kültür ve Sanat Evi bünyesinde eğitim alan tiyatro ve drama öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro gösterileri ve şiir dinletileri izleyicilerle buluşturuldu.

500 KURSİYER, 11 FARKLI BRANŞ

Kültür ve Sanat Evi’nde 2025-2026 eğitim döneminde yaklaşık 500 kursiyer, 11 farklı branşta eğitim aldı. Yeni eğitim dönemi için kurs kayıtları devam ederken, bu sezon da farklı yaş gruplarına yönelik eğitimler sürdürülecek. Yetişkin tiyatro, yaratıcı drama, piyano, keman, bale, gitar, şan, diksiyon, etkili konuşma, bağlama, halk oyunları, resim ve konservatuvar hazırlık gibi alanlarda gerçekleştirilecek kurslarla Kültür ve Sanat Evi, her yaştan sanatseveri bir araya getirecek. Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi, yeni dönemde de hem sanat eğitimi almak isteyenlere yeni alanlar sunmaya hem de Marmarisli sanatçıların yanı sıra kent dışından gelen sanatçıları sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek.