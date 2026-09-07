Kültürpark’ın 90 yıllık öyküsü bu sergide

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin gözbebeği Kültürpark’ın 90 yıllık geçmişi, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan “Kültürpark 90 Yaşında” sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 95. İzmir Enternasyonal Fuarı ile eş zamanlı olarak ziyarete açılan sergi, 31 Aralık 2026 tarihine kadar açık kalacak. Kültürpark Pakistan Pavyonu’ndaki serginin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve belediye bürokratları, sanatçılar, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda İzmirli katıldı. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) tarafından hayata geçirilen serginin küratörlüğünü Aybala Yentürk, genel koordinatörlüğünü ise Dr. Serhan Kemal Saygı üstleniyor.

“İZMİRLİLER İZMİR'İN DEĞERİNİ BİLMİYOR MU?”

Serginin açılış konuşmasını yapan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Bu sergiyi düzenleyen ve genç enerjileriyle bu sergilerin hayata geçmesini sağlayan arkadaşlarım, benim için gurur vesilesidir. Onların içlerindeki İzmir sevgisi, İzmir'in her bir köşesine duydukları bağlılık bence şu anda hepimizin, İzmir'in en çok ihtiyacı olan şeydir. İzmirliler İzmir'in değerini bilmiyor mu? Gerçekten böyle bir sorunu var İzmir'in. Sahip olduğumuz inanılmaz bir tarih, kültür ve coğrafya var. İzmir, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın en zengin çok kültürlü miraslarından birinin üzerinde yükselen; inanılmaz çeşitliliği, zenginliği, hoşgörüsü ve bir arada yaşama kültürüyle öne çıkan bir şehir. Bu kadar güzel bir şehirde, bu kadar olağanüstü bir şehirde doğmak, büyümek, yaşamak, burada anılar biriktirmek, bu şehre hizmet üretmek çok değerli” şeklinde konuştu.

“DÜNYADA HER ŞEY DEĞİŞİRKEN FUARIN AYNI KALMASINI BEKLEMEK GERÇEKÇİ DEĞİL”

Kültürpark’la ilgili sürekli geçmişin örnek gösterilerek algı oluşturulmaya çalışılmasını eleştiren Başkan Tugay, “Biz bu parkın 90. yaşını bu sergi vesilesiyle anmak üzere bir aradayız. 90 yıl önce Türkiye’de, İzmir’de ve dünyada her şey çok farklıydı. 90 yıl sonra bir şeylerin farklı olması da kaçınılmaz. Ama benim çok değerli bulduğum şey şudur: Kültürpark sadece bir yeşil alan değildir. 90 yıl önce burasını kuran insanların da bir düşüncesi vardı. Onların düşüncesi şuydu: Şehrin gelişimi olurken, merkezi bir konumda, özellikle gençlerin kültürel yaşamına katkıda bulunan bir alan oluşturmak. Biz bu alanı yıllarca fuar olarak bildik. Bugün Kültürpark'la fuar özdeşleşmiş. Ama şöyle bir sorunumuz var, bundan 30-40 yıl önceki fuarcılık anlayışıyla şu andaki fuarcılık anlayışı arasında bile iki gezegen arasındaki mesafe kadar fark var. Dolayısıyla bazı şeyleri hafızamızda, anılarımızda güzel olarak korumamız çok normal ve hoş bir şey. Ama dünyada her şey değişirken Kültürpark'ın, fuarın, İzmir'in de değişmeden kalmasını hayal etmek kesinlikle gerçekçi değil” ifadelerini kullandı.

“KÜLTÜRPARK'TA HER ŞEY İYİYE GİDİYOR VE DAHA DA İYİYE GİDECEK”

Kültürpark’ın içerisinde Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi, Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi, Hasan Ali Yücel Kütüphanesi gibi küllerin doğan ve İzmirlilerin kullanımına sunulan alanları örnek gösteren Başkan Tugay, “Bulunduğumuz noktada bir şeyleri daha mı iyiye götürüyoruz, daha mı kötüye götürüyoruz; ona bakmamız lazım. Kültürpark'a baktığınız zaman, eğer iki buçuk sene öncesine göre burada bir şeylerin iyiye gittiğini görüyorsanız bu iyi bir şeydir. Daha iyiye gitmesi için de çalışılacağı anlamına gelir. Ben kendimden ve arkadaşlarımızdan çok emin olduğum için biliyorum ki Kültürpark'ta her şey iyiye gidiyor ve daha da iyiye gidecek” dedi.

“KÜLTÜRPARK İÇİN BİZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Tugay, bundan sonraki süreçte de alanın doğal, yeşil dokusunu koruyarak kültür, sanat ve spor etkinliklerinin önündeki bütün engelleri kaldırmaya çalışacaklarını söyledi. Başkan Tugay şöyle devam etti: “Holler Kültürpark'tan kalkacak. Holleri Kültürpark'tan kaldırmak inşallah görev dönemimde bana nasip olacak. Onun yerine bütün İzmirlilerin faydalanacağı, çok daha yeşille buluşmuş, belki sanat, belki spor amaçlı tesisler koyacağız. Dr. Behçet Uz’dan bugüne 90 yıl boyunca bu alanın yaşaması için, bütün İzmir'in sevdiği ve kullandığı bir alan olması için çalışan insanlara teşekkür ediyorum. Özellikle çalışanlara diyorum, çünkü konuşanların hiçbir katkısı yok. Ama çalışanlar her bir santimetrekaresinde emek sahibidirler. Çok daha güzel bir Kültürpark için biz çalışmaya devam edeceğiz. Herkesin de bize desteğini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

YENTÜRK: 90 YILDIR KUŞAKLAR DEĞİŞİYOR, KÜLTÜRPARK İZMİRLİLERİN HAFIZASINDAKİ YERİNİ KORUYOR

1922 yılındaki İzmir yangınından günümüze Kültürpark tarihi hakkında bilgi veren sergi küratörü Aybala Yentürk ise, “Cumhuriyetin yaşayan miraslarından Kültürpark'ın 90. yaşını kutluyoruz. Kültürpark'ta hiçbir şey tesadüfi olarak inşa edilmemiştir. Hepsi ortak düşünce ve fikrin eseridir ve özellikle Suat Yurtkoru'nun oluşturduğu plan dahilinde izlenerek hayata geçirilir. Kültürpark üzerine bir sergi hazırlamak adeta İzmir'in yakın tarihine dair bir şeyler anlatmak anlamına geliyor. Çünkü Kültürpark'ın kuruluşu İzmir için aslında çok daha fazlası. Kültürpark, adeta bir Kurtuluş Savaşı anıtıdır, Milli Mücadele'nin ruhunu taşır. Mustafa Kemal Paşa'nın ilkelerinden halkçılık ilkesinin bir uzantısıdır. Kültürpark sınıfsız bir alandır. 90 yıldır kuşaklar değişiyor, yapılar değişiyor. Fuarın ve kentin yaşam biçimi değişiyor ama Kültürpark, İzmirlilerin ortak hafızasındaki yerini koruyor” diye konuştu.

90 YILLIK HAFIZA

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Tugay ve katılımcılar sergiyi gezdi. Sergide, Kültürpark’ın kuruluşundan günümüze uzanan öyküsüne yer verildi. Arşiv belgeleri, dönem fotoğrafları, basılı materyaller ve farklı görsel-işitsel uygulamalarla desteklenen sergide, Kültürpark’ın mimari mirasına da özel bir yer ayrılıyor. Dönem fotoğrafları, özgün planlar ve uygulama çizimlerinden hareketle dijital ortamda üç boyutlu olarak yeniden modellenen yapıların ölçekli maketleri, Kültürpark’ın günümüze ulaşmayan ya da zaman içinde değişime uğrayan mimarisini yeniden görünür kılıyor. Kurulduğu günden bu yana kuşaklar boyunca İzmirlilerin buluştuğu, eğlendiği, öğrendiği, spor yaptığı ve gündelik yaşamını paylaştığı Kültürpark, bugün kentin merkezindeki büyük yeşil alan olma özelliğinin yanı sıra İzmir’in kolektif hafızasının en güçlü mekânlarından biri olarak varlığını sürdürüyor.

31 ARALIK’A KADAR AÇIK OLACAK

31 Aralık tarihine kadar açık olacak “Kültürpark 90 Yaşında” sergisi, Kültürpark’ın doğuş öyküsünü ve kuruluş felsefesini yeniden ele alırken, İzmir’in dönüşümündeki belirleyici rolünü, kent yaşamında bıraktığı izleri ve geçmişten günümüze uzanan sürekliliğini ziyaretçilerle buluşturmayı amaçlıyor.