Kuru incirde maliyet, kuraklık ve ihracat baskısı büyüyor: Üretici tedirgin

Türkiye’nin dünya lideri olduğu kuru incirde yeni sezon öncesi üretici büyük bir tedirginlik yaşıyor. Kuraklık, yüksek işçilik maliyetleri ve ihracattaki yapısal sorunlar nedeniyle darboğaza giren üreticiler, acil çözüm bekliyor. İtalya ve İspanya'nın iş gücünden dolayı yaşadığı "üretim çöküşü" tehlikesinin kapıya dayandığını belirten İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Oğuzhan Ülgüdür, tehlikenin boyutlarına anlattı.

Geçen sezonki krizlerin bahane edilerek piyasada bilinçli bir algı operasyonu yürütüldüğünü aktaran Ülgüdür, "Açıkçası ölümü gösterip sıtmaya razı etmek istiyorlar. Fakat 'kürek malı' dediğimiz incirin kilogramının en az 300 TL olması gerekmektedir. Taban fiyat uygulaması yoktur ve Tariş'in piyasaya hakim olamamasından dolayı üretici zor durumdadır" dedi.

Uluslararası pazardaki haksız rekabete değinen Ali Oğuzhan Ülgüdür, "Afganistan ürettiği inciri dolar bazında bizden daha yüksek bir gelirle satmaktadır. Dünyanın en iyi ve en çok incirini biz üretmemize rağmen en iyi kazancı Afganistan sağlamaktadır. Gerekli tedbirler alınmazsa, İtalya ve İspanya'nın geçmişte yaşadığı o hazin üretim çöküşü maalesef bizi de beklemektedir" diye konuştu.

"İLK YÜKLEME TARİHİ ORTAK BELİRLENMELİ"

Sistemin en büyük krizlerinden 'ilk yükleme tarihi' uygulamasına değinen Ülgüdür, "İlk yükleme tarihi ne kadar geç olursa alım satım geç başladığından dolayı üreticimizi çok zor duruma düşürmektedir. Bu sorun sadece İhracatçılar Birliği’nin kararıyla değil; Tarım Müdürlükleri, Ziraat Odası ve üretici temsilcilerinin katıldığı ortak kararla çözülmelidir. Ayrıca resmi kaynaklar yüzde 20-30 rekolte artışı var diyor fakat incir hassas bir meyvedir. Hasat bitmeden kesin konuşmak üreticiye zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

"DAĞ KÖYLERİNDE ARTEZYEN AÇILIYOR"

Makineleşme eksikliğine ve kuraklığa da değinen Ülgüdür, "Zeytinde makineleşme olmasına rağmen incirde bu söz konusu değildir. Üreticimiz hala insan gücüyle üretim yapmaktadır. Hasadı öteleme şansımız olmadığından bunu fırsata çevirenler var. Diğer yandan kuraklık büyük sorun. Beş yıldır 'artezyen' nedir bilmeyen köylerimizde aşırı derecede kuyu açılmaktadır. Sulanmayan arazilerimizde verim düşmektedir ve sulama acil ihtiyaçtır" dedi.