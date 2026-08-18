Kuru üzümde fiyat çağrısı: 120 TL’den fazla olmalı

Üzüm sezonun başlamasına rağmen üzüm alım fiyatlarının açıklanmamasına tepkiler sürüyor.

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, kuru üzüm fiyatlarına ilişkin ortak bir açıklama yaptı. Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, geçen yıl 120 lira olarak belirlenen kuru üzüm fiyatının, bu yıl üretim maliyetleri ve enflasyon oranındaki artışlar göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Kuru üzüm taban fiyatının bir an önce açıklanmasını beklediklerini belirten Altındağ, “Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Tarım ve Orman Bakanımızdan, Maliye Bakanımızdan ve TMO’dan beklentimiz, kuru üzüm taban fiyatının en kısa sürede açıklanmasıdır. Geçen yıl 120 lira olan üzüm fiyatının, son bir yıldaki enflasyon ve tarımsal girdi maliyetlerindeki artış oranları dikkate alınarak yükseltilmesini bekliyoruz” dedi.

“SAĞLIKLI VE DENGELİ BİR FİYAT BEKLENTİSİ”

Üreticinin artan gübre, ilaç, işçilik ve diğer tarımsal maliyetler nedeniyle yüksek bir fiyat beklentisi içerisinde olduğunu ifade eden Altındağ, açıklanacak alım fiyatının üreticinin emeğini karşılayacak ve mağduriyet oluşturmayacak bir seviyede olması gerektiğini vurguladı. Üreticilerin fiyat beklentisinin yanı sıra alım sürecine yönelik taleplerinin de bulunduğunu kaydeden Altındağ, kuru üzüm alım noktalarının yaygınlaştırılmasını ve alınacak ürün miktarlarının artırılmasını istedi. Piyasada faaliyet gösteren üzüm tüccarlarına da çağrıda bulunan Altındağ, üreticiye karşı adil bir tutum sergilenmesinin önemine dikkat çekerek, üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için sağlıklı ve dengeli bir fiyat oluşması gerektiğini belirtti.

REKOLTE YÜKSEK

Kuru üzümün Türkiye’nin ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Altındağ, ihracatçıların devlet tarafından desteklenmesinin sektörün ihracat gelirlerinin artırılmasına katkı sağlayacağını söyledi. Yüksek banka faizlerinin hem üreticiyi hem de ihracatçıyı zorladığını ifade eden Altındağ, finansman giderlerinin sektörün geleceği açısından önemli bir sorun oluşturduğunu kaydetti. Bu yılki rekoltenin geçen yıla kıyasla daha yüksek olduğuna yönelik değerlendirmelere de değinen Altındağ, kesin rekolte rakamı açıklamanın şu aşamada doğru olmayacağını ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmi rekolte tahmininin açıklanacağını belirten Altındağ, sahadaki mevcut gözlemlere göre geçen yıla oranla bir artış görüldüğünü söyledi. Altındağ, resmi rekolte rakamının açıklanmasının ardından piyasadaki fiyat beklentisinin ve üreticinin içinde bulunduğu koşulların daha sağlıklı şekilde değerlendirilebileceğini ifade etti.