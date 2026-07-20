Kuşadası Belediyesi’nin “Süt Desteği” projesinde yeni dağıtım dönemi başladı

Kuşadası Belediyesi tarafından "Kuşadası'nda Çocuklar Lıkır Lıkır Süt İçiyor" sloganıyla yürütülen proje kapsamında kent genelinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin 24-60 ay arasındaki çocuklarına düzenli olarak süt desteği ulaştırılıyor. Çocukların sağlıklı büyümesine katkı sağlamayı ve her çocuğun eşit şartlarda sağlıklı gıdaya erişebilmesini amaçlayan proje, aile bütçelerine de önemli ölçüde destek oluyor. Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş da projenin belediyenin sosyal belediyecilik anlayışının en önemli örneklerinden biri olduğunu belirterek, hizmetlerin aynı kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Demirtaş, "Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel döneminde gerek hizmet gerekse sosyal belediyecilik alanında önemli ve örnek projeler başlatmıştır. Bizler de Başkan Ömer Günel'in hizmet anlayışını ve ortaya koyduğu bu ivmeyi hiç düşürmeden devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız ve isteğimiz, atılan her adımda hizmet sürekliliği anlayışı içinde durmaksızın çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen dağıtımlar, belirlenen program doğrultusunda mahalle mahalle devam ediyor. Ekipler, ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarını tek tek çalarak sütleri teslim ederken, sosyal belediyeciliğin dayanışma ve paylaşma anlayışını da güçlendiriyor.