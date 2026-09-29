Lâl Denizli, Çeşme’nin iklim politikalarını anlattı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve ICLEI Europe iş birliğinde 28-29 Eylül tarihlerinde Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenen "Akdeniz İklim Zirvesi"; yerel yönetimleri, kamu kurumlarını, bilim insanlarını, sivil toplumu ve uluslararası paydaşları bir araya getirdi. Zirve, Akdeniz kentlerinin ortak iklim sorunlarına yönelik iş birliğini güçlendirmeyi ve COP31 öncesinde bölgesel öncelikleri ortak bir perspektifle ortaya koymayı amaçlıyor. Zirvede; su kaynaklarının korunması, kuraklık, orman yangınları, biyolojik çeşitlilik, kıyı ekosistemleri ve yerel yönetimlerin iklim mücadelesindeki rolü değerlendirildi.

DENİZLİ, ULUSLARARASI PANELDE ÇEŞME DENEYİMİNİ PAYLAŞTI

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, “Dirençli Bir Akdeniz: Yerel Liderlik ve Bölgesel İş Birliğinin Güçlendirilmesi” panelinin “Geçiş Sürecinde Akdeniz: İklim Değişikliği ve Kentlerin Karşılaştığı Zorluklar” başlıklı oturumunda konuştu. ICLEI Europe Politika ve Savunuculuk Lideri Gökşen Şahin Licha’nın moderatörlüğündeki panelde Başkan Denizli; Hebron Belediye Başkanı Yousef Zuhair Hamed Aljabari, Saraybosna Belediye Başkanı Samir Avdić, Montpellier Méditerranée Métropole Başkan Yardımcısı ve MedCities Başkan Vekili Clare Hart ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte yer aldı. Denizli; Çeşme gibi doğal varlıkları, turizm ekonomisi ve yaşam kalitesi birbiriyle güçlü biçimde ilişkili kentlerde iklim değişikliğinin bütüncül bir kent yönetimini zorunlu kıldığını belirtti. Denizli ayrıca Çeşme’nin geleceğini planlarken su, toprak, deniz, tarımsal üretim, altyapı ve turizm modelinin aynı sürdürülebilirlik perspektifi içerisinde ele alındığını ifade etti.

Özellikle yaz aylarında artan nüfusun su kaynakları, kanalizasyon, atık yönetimi, ulaşım ve diğer belediye hizmetleri üzerinde oluşturduğu baskıya değinen Denizli; turizmin 12 aya yayılmasının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda bir iklim ve kaynak yönetimi yaklaşımı olduğunu vurguladı. Su kaynaklarının verimli kullanılması, gri su ve yağmur suyu hasadı uygulamaları, kuraklığa uyumlu tarımsal üretim, yerel ve endemik türlerin korunması, afetlere hazırlık ile kıyı ekosistemlerinin korunmasına yönelik Çeşme’de yürütülen çalışmaları aktardı.

“İKLİM KRİZİNİN AÇTIĞI YARALARIN SINIRLARI YOK”

Zirvenin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Denizli, ev sahiplikleri için Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’a teşekkür ederek, şunları söyledi:

“COP31 öncesinde yerel yönetimlerin deneyimlerini ve çözüm önerilerini ortaklaştıran Akdeniz İklim Zirvesi’nde yer almaktan büyük mutluluk duydum. Panelimize Filistin’den katılan Hebron Belediye Başkanı Sayın Yousef Zuhair Hamed Aljabari’ye ve Filistin halkına dayanışma duygularımızı ileterek, yaşananların son bulması temennimizi dile getirdik. Sayın Clare Hart, Sayın Samir Avdić ve Sayın Zeydan Karalar ile kentlerimizin deneyimlerini ve yerelde geliştirmemiz gereken çözümleri paylaşmak son derece kıymetliydi. İklim krizinin ve açtığı yaraların sınırları yok; çözümü de ancak dayanışmayla mümkün. Akdeniz’in geleceğini korumak için kentlerimizin deneyimlerinden güç almak, birlikte düşünmek ve birlikte hareket etmek yalnızca bir tercih değil, acil bir zarurettir.”

Denizli, iklim dirençliliğinin tek bir kurumun hayata geçireceği projeler toplamı olarak görülemeyeceğini de vurguladı. Su yönetiminden afetlere, tarımdan turizme kadar iklim krizinin etkilerinin idari sınırları aştığına işaret eden Denizli; güçlü veri ve teknik kapasite, uzun vadeli finansman, kurumlar arası koordinasyon, bilimsel katkı ve yurttaşların karar süreçlerine katıldığı yerel yönetişim modellerinin önemine dikkat çekti.