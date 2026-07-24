Lâl Denizli: Kentimize değer katacak projeleri hayata geçiriyoruz

Çeşme Belediyesi tarafından ilçe genelinde eş zamanlı olarak yürütülen park ve spor alanı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Lâl Denizli, Park ve Bahçeler Müdürü Kürşat Yıldırım ile birlikte sahada incelemelerde bulunarak tamamlanan ve devam eden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. İncelemeler kapsamında çocuk oyun alanları, spor sahaları, yürüyüş alanları ve sosyal yaşam alanlarında gerçekleştirilen yenilemeler değerlendirildi. Çalışmalar doğrultusunda 28 park ve spor alanında yaklaşık 6 bin metrekare kauçuk zemin yenilenirken, ilçe genelinde 20 bin metrekare parke ve bordür uygulaması tamamlandı. Ayrıca beş spor sahasında sentetik çim, tel örgü ve konstrüksiyon sistemleri tamamen yenilenerek modern ve güvenli hale getirildi.

SPOR ALTYAPISI GÜÇLENECEK

Başkan Denizli, Dalyan Havacılar Sitesi, Başkent Sitesi, İnönü Mahallesi Oteller Arası Park ve Scott Stanley Forde Parkı'nda tamamlanan yenileme çalışmalarını da yerinde inceleyerek çocukların ve ailelerin daha güvenli alanlarda vakit geçirebilmesi için yapılan düzenlemeleri değerlendirdi. Sahadaki incelemeler sırasında yeni nesil spor alanları da ele alındı. 16 Eylül Kurtuluş Parkı, Scott Stanley Forde Parkı ve Ilıca'da hayata geçirilen padel ve pickleball kortları ile ilçenin spor altyapısının güçlendirildiğini belirten Başkan Denizli, her yaştan vatandaşın aktif yaşamı destekleyen alanlara erişimini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Patili dostlar için hayata geçirilen yeni Pati Parklar ile yapımı devam eden Mavi Kelebek Anı Parkı ve Ilıca'da planlanan yeni spor kompleksi de inceleme programında yer aldı. İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Denizli, "Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, gençlerimizin spor yapabileceği ve tüm komşularımızın keyifle vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanlarını artırmaya devam ediyoruz. Çeşme'nin her mahallesinde daha yeşil, daha güvenli ve daha yaşanabilir parklar oluşturmak için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün yürüttüğü bu çalışmaları sahada yakından takip ediyor, kentimize değer katacak projeleri birer birer hayata geçiriyoruz” dedi.