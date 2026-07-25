Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümü törenle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi niteliğindeki Lozan Barış Antlaşması’nın 103. yıl dönümünü, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmir Şubeleri, bir dizi etkinlikle kutladı. İlk olarak Kültürpark’taki Lozan Anıtı önünde toplanan ADD üyeleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından anıta çelenk bıraktı. Daha sonra Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne gelen yurttaşlar burada basın açıklaması yaptı.

“MİLLÎ MÜCADELE’NİN HUKUKİ VE SİYASİ TAÇLANIŞIDIR”

Basın açıklamasını okuyan Bornova Şube Başkanı Mübeccel Timaç, “Ya Lozan ya Sevr! Bugün, bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin ebedî teminatı olan Lozan Barış Antlaşması’nın 103. yıl dönümünü kutlamak, Cumhuriyetimizin tam bağımsızlık meşalesini İzmir’den bir kez daha gür bir sesle haykırmak üzere Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubeleri olarak bir aradayız. Lozan Antlaşması; Türk ulusunun kanıyla ve büyük fedakârlıklarla kazandığı Millî Mücadele’nin hukuki ve siyasi taçlanışıdır. Vatanın bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettirdiğimiz, 224 yılın ardından masadan başımız dik kalktığımız tek uluslararası antlaşmadır” diye konuştu.

“LOZAN’LA BİRLİKTE SADECE SINIRLARIMIZ ÇİZİLMEMİŞ”

Lozan’ın, Türk Ulusal Bağımsızlık Savaşı’nın Batı emperyalizmine karşı kazanıldığının belgesi olduğunu anlatan Timaç, “9 Eylül 1922’de işgalcilerin İzmir’de denize dökülmesinin ardından Mudanya Mütarekesi imzalanmış ve Türk Ulusu, Osmanlı’nın kabul ettiği Sevr paçavrasını savaşarak yırtıp atmıştır. Lozan’da hem Ankara hem İstanbul hükümetlerini masaya çağırarak fitne çıkarmak isteyen emperyalistlerin tuzağı, TBMM’nin 1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırmasıyla başlarına geçirilmiştir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o süreçte irademizi şu sözlerle mühürlemiştir: ‘Egemenlik güçle, kudretle ve zorla alınır... Şimdi de Türk ulusu 'artık yeter' diyerek ayaklanıp egemenliğini fiilen eline almış bulunuyor.’ İsmet Paşa başkanlığındaki Ankara Heyeti’nin kararlı duruşuyla, 24 Temmuz 1923’te Türk tezleri kabul edilmiş ve antlaşma imzalanmıştır. Lozan’la birlikte sadece sınırlarımız çizilmemiş; yüzyıllardır süren kapitülasyonlara son verilmiştir.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TAPU SENEDİDİR!”

Kuvayı Milliye kahramanları, kurdukları Türkiye Cumhuriyeti’ni akılla ve liyakatla yöneterek Osmanlı’nın borçlarını ödemiş, kısa sürede kendi uçağını üreten ve kendini doyuran bir sanayi ülkesi yaratmışlardır. Uğradıkları hezimeti sindiremeyen emperyalistler ve yerli işbirlikçileri, bugün de ‘Lozan hezimettir’, ‘Gizli maddeleri vardır’ yalanlarını üretmektedir. Oysa tarih hükmünü vermiştir: Lozan Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedidir! Maddeleri şehit kanıyla yazılmış olan Lozan’ı tartışmaya açmak, Sevr paçavrasına hizmet etmektir. Türk Ulusu var oldukça Lozan Antlaşması da var olacaktır! Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubeleri olarak; bu Tapu Senedi’ni sonsuza dek koruyacağımızı ilan ediyoruz. Değişmez önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Lozan’ın bilge diplomatı İsmet İnönü’yü ve aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Lozan Antlaşması’nın 103. yılı kutlu olsun! Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti!” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından Türkan Saylan Kültür Merkezinde Prof. Dr. Mehmet Emin Elmacı’nın katılımıyla "Lozan Antlaşması: Egemenlik ve Bağımsızlık" başlıklı söyleşi düzenlendi.