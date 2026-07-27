Lozan Barış Bayramı, İsmet İnönü Evi’de kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı ve Lozan Barış Antlaşması’nın mimarı İsmet İnönü’nün doğduğu ev olan İsmet İnönü Anı Evi ve Kitaplığı’nda gerçekleştirilen Lozan Barış Antlaşması anma töreninde Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yanı sıra Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Gürel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk konuştu.

Ben, yirmi yedi yıldır yaptığım Lozan Barış Antlaşması konuşmasının sonunda, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 24 Temmuz 1928 tarihinde Hukuk Talebe Cemiyeti’nde gençlerle yaptığı şu konuşmayı okudum:

“Gençliğin gösterisinden pek memnun oldum. Lozan Antlaşması imzası gününün “Ulusal Bayram” sayılmasında isabet vardır. Lozan Barışı Türk tarihinin bir dönüm noktasıdır. Türk ulusu için siyasi bir zafer teşkil eden bu antlaşmanın Osmanlı tarihinde bir benzeri yoktur. Ulusumuz bununla haklı olarak övünebilir. Türk ulusunun yüksek bir eseri olan bu antlaşmanın değerini takdir etmesi gereken gençliğin de geçmişte imzalanmış olan antlaşmalarla bunu karşılaştırması gerekmektedir.

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi, geçen ay başlattığı “Lozan Barış Bayramı” olması kararını, bir yıl boyunca etkinliklerle duyurma kararına vardı. Derneğimizin 400 şubesinin yaptığı bu yıl ki Lozan etkinliklerinde “Lozan Barış Bayramı” kutlandı.

24 Temmuz 2026 günü İnönü Evinde yaptığım konuşmanın sonunda, ÇYDD’nin törene getirdiği gençlere karşı okuyarak, onlara, “Lozan Barış Bayramı”nı ve Cumhuriyet’i korumanın Atatürk’ün emaneti olduğunu hatırlattım.

Bu bayram, ilk kurşunun ve son kurşunun atıldığı İzmir’de, ülkemizin tapusunun alındığı Lozan’nın 103. yıl dönümünde açıklanmasını önemsiyorum. Bu konuda İzmirlileri ve basının desteğini çok önemsiyoruz.

İyi bayramlar.

Ahmet Gürel.