Mahalle Bostanları’nda yaz hasadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadifekale, Meriç, Mustafa Kemal ve Fırat mahallelerinde kurulan Mahalle Bostanları, 200’ü aşkın kadın için üretim ve dayanışma merkezi oldu. Burada toprağa ekilen tohumlar emekle yeşeriyor, filizlenen sebzeler kadın emeğinin karşılığını veriyor. Hasat zamanlarını ayrı bir keyifle geçiren kadınlar, ürünlerini hep birlikte toplayıp sofraya ulaştırıyor. Mahalle Bostanları, kadınların yalnızca toprakla buluştukları değil, aynı zamanda birbirleriyle buluşup dayanıştığı alanlar konumunda. Sepetlerine doldurdukları ürünleri bazen bostanın bahçesine kurdukları sofrada hep birlikte tadan kadınlar; üretmenin ve bir arada olmanın da mutluluğunu yaşıyor. Yaz döneminde biber ve patlıcan gibi sebzeleri hasat eden üretici kadınlar, “Pazarda yanına varamadığımız ürünleri burada kendimiz yetiştiriyoruz” diyor.

KÜÇÜK ALANDA BÜYÜK BEREKET

Kadın ve Aile Hizmetleri ile Tarımsal Hizmetler Dairesi iş birliğiyle yürütülen projenin katılımcıları mutlu. Bostanda üretim yapan Kifaye Denel, bostanda ürettikleri ürünler sayesinde mutfak masraflarını ciddi oranda azalttığını belirtti. Ürettikleri doğal ürünleri komşularıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kifaye Denel, “Buraya ‘küçücük bir alan’ deyip geçmemek lazım. Burası kaç hanenin mutfak masrafını çıkartır. Ben hem kendi ihtiyacımı karşılıyorum hem de ürettiğim ürünleri komşularıma veriyorum. Bize fazlasıyla yetiyor. Buradaki emeği gören ve bize bu imkânı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

“HEM STRES ATIYORUZ HEM AİLE BÜTÇEMİZİ KORUYORUZ”

Bir yıldır bostanda üretim yapan Filiz Yılmaz ise özellikle artan gıda fiyatları karşısında bostanın bir nefes alanı olduğunu ifade etti. Kışlık hasadın ardından yaz hasadına geçtiklerini ve günün büyük bir bölümünü toprakla ilgilenerek geçirdiklerini anlatan Yılmaz, projenin ekonomik ve sosyal katkısına şu sözlerle dikkat çekti: "Her şeyin fiyatının katlandığı bu dönemde burası bize çok iyi oldu. Pazarda yanına varamadığımız ürünleri burada kendimiz yetiştiriyoruz. Bu imkân sayesinde hem stres atıyoruz hem de aile bütçemizi koruyoruz. Toprakla uğraşmak bizler için en güzel aktivite ve eğlence oldu."

DAİRE BAŞKANLIKLARINDAN GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Projenin kurumsal çerçevesini ve yürütülen çalışmaları anlatan Kadifekale Kadın Dayanışma Merkezi’nde görevli sosyolog Elif Gökçen; Konak Kadifekale, Buca Mustafa Kemal, Bornova Meriç ve Buca Fırat mahallelerinde uygulanan modelin başarıyla sürdürüldüğünü hatırlattı. Elif Gökçen, kura yöntemiyle belirlenen parsellerde kadınların sertifikalı ve güvenilir gıda üretimi yaptığını belirterek projenin kurumsal yapısına ilişkin şöyle konuştu: "Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlıklarımızın ortak koordinasyonuyla kentli kadınların üretim sürecine katılımını sağlıyoruz. Dikim sırasında her kadın üreticimize bir gönüllü eşlik ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın sulama desteğiyle de tam bir kurum içi koordinasyon içerisinde sağlıklı gıdayı sofralara ulaştırıyoruz."