Manisa BB UCLG-MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu’nda yer aldı

Selçuklu Belediyesi ev sahipliğinde 28-29 Temmuz tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilen foruma, Manisa Büyükşehir Belediyesi adına Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çağırıcı, Uluslararası İlişkiler ve Projeler Şube Müdür Vekili Ercan Mert ile Uluslararası İlişkiler ve Projeler personeli Aleyna Dilek Kevek katılım sağladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR MASAYA YATIRILDI

Yurt içi ve yurt dışından yerel yönetimler, akademisyenler, uzmanlar ve çeşitli paydaşları bir araya getiren forum kapsamında; sürdürülebilir gıda sistemleri, yerel yönetimlerde yenilikçi uygulamalar, tarım ve gıda alanında dirençliliğin artırılması ile belediyeler arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik oturumlar düzenlendi. Katılımcılar, iyi uygulama örneklerini paylaşarak yerel düzeyde hayata geçirilebilecek yenilikçi yaklaşımlar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Forumdaki oturumları yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi temsilcileri; sürdürülebilir gıda politikaları, yenilikçilik ve girişimcilik ekosisteminin yerel yönetimlerde güçlendirilmesine yönelik çalışmaları inceledi. Ayrıca, farklı ülkelerden ve Türkiye’nin çeşitli belediyelerinden gelen temsilcilerle temaslar kurularak potansiyel iş birliği alanları değerlendirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası platformlarda yer alarak iyi uygulama örneklerini takip etmeye ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yerel yönetim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.