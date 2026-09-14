Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencilere hoş geldin karşılaması

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi için kente gelen gençlerin yeni şehirlerindeki ilk adımlarını sıcak bir karşılamayla atmalarını sağladı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü iş birliğinde Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde kurulan stantta, kente yeni gelen öğrencilere su, limonata ve çeşitli ikramlar sunuldu. Öğrencilere ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi anahtarlığı hediye edildi.

BAŞKAN DUTLULU: HER ZAMAN YANINIZDA OLACAĞIZ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kente yeni gelen öğrencilere yönelik mesajında, gençlerin Manisa’da kendilerini evlerinde hissetmelerini önemsediklerini belirtti. Başkan Besim Dutlulu, “Manisa’mıza üniversite eğitimi için gelen gençlerimizi karşılıyoruz. Şehrimize hoş geldiniz gençler. Yeni bir şehir, yeni bir eğitim hayatı ve güzel anılar biriktireceğiniz bir dönem sizleri bekliyor. Manisa’da kendinizi evinizde ve bu şehrin bir parçası hissetmeniz için Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız. Yeni eğitim hayatınızda hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE BURS VE BARINMA DESTEKLERİ ANLATILIYOR

Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri karşılamanın yanı sıra gençlere yönelik sosyal destekleri hakkında da bilgilendirme yapıyor. Başkan Besim Dutlulu’nun öncülüğünde sürdürülen burs ve barınma destekleri, terminaldeki stantta öğrencilere aktarılıyor.

Çalışma hakkında bilgi veren Emirhan Türkmen, “Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak öğrencilerimize ‘hoş geldin’ ikramında bulunuyoruz. Öğrencilerimiz otobüs terminaline geldiğinde standımızda bulunan ikramlarımızdan faydalanacak. Öte yandan Besim Başkanımızın öncülüğünde öğrencilere sağlanan burs ve barınma desteğini de standımıza gelen öğrencilere anlatıyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin otobüs terminalinde kurduğu “Hoş Geldin” standı, iki gün boyunca öğrencileri karşılamaya devam edecek.