Manisa Büyükşehir ile “Mahallemde Şenlik Var”

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Mahallemde Şenlik Var” etkinlikleri, Manisalı vatandaşları ve çocukları mahalle kültürünün sıcaklığında bir araya getirmeye devam ediyor. İlk olarak Hafsasultan, Mesir ve Fatih mahallelerinin ortak katılımıyla başlayan şenlik rüzgârı; ardından Adnan Menderes, Akpınar, Turgut Özal ve Nurlupınar mahallelerini kapsayan buluşmalarla kenti renklendirmeyi sürdürdü. Özellikle çocukların ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği programlar, mahalle sakinleri arasındaki birlik ve beraberliği pekiştiriyor.

Şenlikler kapsamında sahne alan Animatör ve Performans Sanatçısı Serdar Yıldırım, müzik eşliğinde gerçekleştirdiği interaktif gösterilerle miniklere neşeli dakikalar yaşattı. Kültürel mirasımızın simgelerinden zeybek ekibinin sahne performansı izleyicilerden büyük alkış toplarken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Şefi Hasan Başkaya da seslendirdiği türkülerle vatandaşlara keyifli bir konser sundu. Gün boyu süren spor aktiviteleri, çocuk oyun alanları, palyaço gösterileri ve ikramlar hem çocuklardan hem de yetişkinlerden tam not aldı.

AĞUSTOS SONU KADAR 9 FARKLI NOKTADA DEVAM EDECEK

Etkinlikte konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun öncülüğünde yeni bir gelenek başlattıklarını ifade etti. Sevener, “Ağustos ayı sonuna kadar bugünden itibaren 9 farklı noktada daha gerçekleştirilecek olan bu etkinlikler; Nurlupınar’dan Akgedik’e kadar Manisa merkezdeki tüm mahallelerimizi kapsayacak. Çocuk oyunlarından geleneksel oyunlara, konserlerden ikramlara kadar mahalle sakinlerimizin tamamına sosyal belediyecilik anlayışıyla ulaşmaya devam edeceğiz” dedi.

MUHTARLARDAN VE MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

Şenliklere katılan Kültür Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz, mahalle muhtarları ve vatandaşlar yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hafsasultan Mahalle Muhtarı Zuhal Güneş, kırılgan grupların yoğun olduğu mahallelerde bu tür sosyal etkinliklerin yapılmasının çok kıymetli olduğunu belirterek Başkan Besim Dutlulu ve ekibine teşekkür etti. Mesir Mahalle Muhtarı Semra Geçer de kardeş mahallelerin birleştiği ortak noktalarda bu buluşmaların gerçekleşmesinin vatandaşları, çocukları ve gençleri mutlu ettiğini vurguladı. Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi ise 4 dönemdir muhtarlık yaptığını belirterek, “Kenar mahallelerimizde uzun yıllardır bu tür etkinliklerin yapılmaması bir eksiklikti. Besim Başkanımız ve ekibi sayesinde ilk defa böyle bir organizasyonla çocuklarımız ve kadınlarımız sevindirildi” ifadelerini kullandı.

Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Halil Özkan ve Akpınar Mahalle Muhtarı Erol Yılmaz da mahallelilerden çok olumlu dönüşler aldıklarını belirterek çocukların yılda bir kez de olsa bu atmosferde buluşmasının önemine dikkat çekti.

Etkinlik alanını dolduran mahalle sakinleri ve minikler de ikramlar ve eğlenceli aktiviteler için memnuniyetlerini belirterek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya selam ve teşekkürlerini ilettiler.