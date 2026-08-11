Manisa Büyükşehir yangınlara ilk müdahaleyi güçlendiriyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, orman yangınları başta olmak üzere kırsal mahallelerde yaşanabilecek yangınlara karşı ilk müdahale kapasitesini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediye öz kaynaklarıyla temin edilen traktör arkası römork tipi su tankerlerinin ikinci etabı, düzenlenen törenle mahalle muhtarlarına teslim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde düzenlenen tanker dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ata Temiz, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Nurdan Özkan, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, şube müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Proje kapsamında ilk etapta 50 tanker mahallelere teslim edilirken, ikinci etapta 50 tanker daha muhtarlara verildi. Böylece iki etapta toplam 100 su tankeri mahallelerin kullanımına sunulmuş oldu. Tankerlerin dağıtımında İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan risk analizleri esas alındı. Yangın riski ve müdahale ihtiyacı yüksek olan mahalleler önceliklendirilerek tankerlerin kırsal bölgelerde hazır bulundurulması sağlandı. Traktör arkası römork tipi su tankerleri, özellikle orman yangınlarının ilk anlarında kritik bir görev üstlenecek. Mahallelerde hazır tutulacak tankerler sayesinde yangına ilk müdahalenin hızlı bir şekilde yapılması ve itfaiye ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar geçen sürede yangının büyümesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından alımı gerçekleştirilen traktör arkası römork tipi su tankerlerinin ikinci etap dağıtımıyla birlikte, proje kapsamında iki etapta toplam 100 tanker mahalle muhtarlarına teslim edilmiş oldu.

“AMACIMIZ YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRMEK”

İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “İkinci etap su tankerlerimizin verilmesi üzerine muhtarlarımızı çağırdık. 50 adet verilecek bugün. Muhtarlarımızdan ilk etaplarda ve diğer dağıttıklarımızdan da çok performans aldığımızdan dolayı bugün önemli, uzak noktalarımıza itfaiyemizin uzak noktalarına tankerlerimizi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’yla beraber dağıtımına başlıyoruz. Buradaki önemli durum, planlı sırayla her yere dağıtarak en kısa zamanda ilk müdahaleleri yapmak. Amacımız, ilk müdahalelerle beraber yangını büyümeden söndürmek. Zaten Manisa’da şu an istatistiklere göre, eğer böyle giderse çok iyi bir sıralamadayız. Sağ olsun muhtarlarımız, gönüllü vatandaşlarımız ilk müdahaleyi yaparak yangını söndürüyor. Aynı zamanda Besim Başkanımızın da bize bu konudaki katkısından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hep beraber dağıtımı yaptık. Çok güzel şekilde, çok olumlu tepkiler de aldık. İlk müdahalelerle beraber yangınların söndürüldüğü görülüyor. 17 ilçemizin tamamına dağıtılıyor” dedi.

“BESİM BAŞKANIMIZ SAYESİNDE OLDU”

Kırkağaç ilçesi Hamitli Mahallesi Muhtarı Erol Çelik, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Başkanımız sayesinde oldu. Bu büyük bir hizmettir. Sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben Büyükşehir’in verdiği bütün hizmetlerden dolayı memnunum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya vermiş olduğu hizmetlerden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” şeklinde konuştu.

“TANKERLER BİZİM İÇİN ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR”

Turgutlu ilçesi Aşağıbozkır Mahallesi Muhtarı Oğuz Kasaba, “Biz öncelikle Besim Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Orman köylerinde yaşadığımız için ilk müdahale bizim için çok önemli. Çünkü daha büyük yangınlara sebebiyet verilmemesi adına ilk müdahaleyi biz muhtarlar olarak Besim Başkanımızın desteğiyle yapıyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tankerler bizim için çok büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.

“KÖYÜMÜZE CAN SUYU OLDU”

Gördes ilçesi Salur Mahallesi Muhtarı İbrahim Emre, “Geçen yıl Gördes’te bizim mahallede ağustos ayının 27’sinde bir yangın çıktı. Komşu köylerimiz yetişti. Yani komşu köylerimiz olmasaydı bizim yangınımız uzun sürecekti. Bu tanker bizim köyümüze bir can suyu oldu. İnşallah Allah’ım kullandırmasın ama gerçekten bizim köyün tankere ihtiyacı vardı. Besim Başkanımızdan Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.