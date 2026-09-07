Manisa’da bağ bozumu ve yörük kültürü şenliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Yörük Türkmen Derneği iş birliğiyle 8’nci Geleneksel Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şöleni Sancaklıiğdecik Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Şölene, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Manisa Milletvekilleri, Yeni Parti Manisa İl Başkanvekili Erdem Nalbant, parti örgütleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörük Kültür Derneklerini Sancaklıiğdecik’te bir araya getiren 8’nci Geleneksel Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şöleni kortej yürüyüşü ile başladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte yöresel kıyafetler, halk oyunları ve davul-zurna eşliğinde coşkulu anlar yaşandı. Şölende, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ve Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı Arif Kurtoğlu konuşma yaparak, şölenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

“ORTAK KÜLTÜRÜMÜZÜ VE GELENEKLERİMİZİ YAŞATIYORUZ”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Sancaklıiğdecik Mahallesi’nde böylesine anlamlı bir etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Bağ bozumu, bizim için yalnızca üzümün hasat edilmesi değil, aynı zamanda emeğin, alın terinin ve bereketin paylaşılması demek. Manisa’mızın tarımsal gücünün en önemli simgelerinden olan üzümümüzü ve üreticimizin emeğini her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Bunun yanında Yörük ve Türkmen kültürümüz de bu toprakların geçmişten bugüne taşıdığı en kıymetli değerlerden. Bu kültürün yaşatılması, genç kuşaklara aktarılması ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde bırakılması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen hemşehrilerimizle aynı sofrada, aynı coşkuda buluşmak bizim için çok değerli. Bu güzel geleneğin önümüzdeki yıllarda da büyüyerek devam etmesini diliyorum” dedi.