Manisa Büyükşehir Belediyesi, Balkan kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla “Balkanlar’dan Anadolu’ya Kültür Şenliği” kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde gerçekleştirilen programda, geleneksel kıyafet defilesi, halk oyunları gösterileri ve müzik dinletileriyle Balkan kültürü tanıtıldı. Şenlik kapsamında ilk olarak Serra ile Geleneksel Kostüm Defilesi “Balkan Zarafeti” izleyicilerle buluştu. Geleneksel Balkan kıyafetlerinin sergilendiği defilede, bölgenin kültürel zenginliğini yansıtan kostümler sahneye taşındı.

HALK OYUNLARI VE KONSERLER DÜZENLENDİ

Programın devamında Turgutlu Makedonya Göçmenleri Halk Oyunları ekibi sahne aldı. Halk oyunları gösterisinin ardından Erşan Hürman ile Grup Ena konseri gerçekleştirildi. Manisa Makedonya Göçmenleri Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden etkinlikte, Aybüke ile Grup Ena da sahne alarak müzikseverlerle buluştu. Balkanlar’dan Anadolu’ya uzanan kültürel bağların ön plana çıktığı şenlikte, geleneksel kıyafetler, halk oyunları ve müzik aracılığıyla Balkan kültürünün farklı unsurları sahneye taşındı.

Program sonunda katılımcılara çiçek takdiminde bulunuldu.