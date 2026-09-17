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Manisa’da çöp eve müdahale

Manisa’da çöp eve müdahale

17.09.2026 11:48:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
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Manisa’da çöp eve müdahale

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde bir apartmanın zemin katında uzun süredir biriktirilen atıklar, apartman sakinlerinin başvurusu üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi ekiplerinin koordineli çalışmasıyla tahliye edildi. Temizlik çalışmasıyla birlikte apartman sakinlerinin yaşadığı koku ve çevre sağlığına ilişkin sorun da giderildi.
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Yunusemre ilçesine Barbaros Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın zemin katında bulunan dairede yaklaşık 10 yıldır biriktirildiği iddia edilen atıklar nedeniyle apartman sakinleri olumsuz koşullarla karşı karşıya kaldı. Özellikle yoğun koku nedeniyle günlük yaşamlarının etkilendiğini belirten bina sakinlerinin başvurusu üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmada, daire içerisinde biriken tonlarca atık güvenli şekilde tahliye edildi.

Temizlik işlemlerinin yanı sıra bina içerisinde çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek unsurlar da ekipler tarafından titizlikle ortadan kaldırıldı. Çalışmanın tamamlanmasıyla apartmanda uzun süredir yaşanan koku ve temizlik sorunu giderilirken, apartman sakinleri de iki belediyenin koordineli müdahalesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek ekiplere teşekkür etti.

İlgili Konular: #Manisa Büyükşehir Belediyesi #Çöp ev