Manisa’da çöp eve müdahale

Yunusemre ilçesine Barbaros Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın zemin katında bulunan dairede yaklaşık 10 yıldır biriktirildiği iddia edilen atıklar nedeniyle apartman sakinleri olumsuz koşullarla karşı karşıya kaldı. Özellikle yoğun koku nedeniyle günlük yaşamlarının etkilendiğini belirten bina sakinlerinin başvurusu üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmada, daire içerisinde biriken tonlarca atık güvenli şekilde tahliye edildi.

Temizlik işlemlerinin yanı sıra bina içerisinde çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek unsurlar da ekipler tarafından titizlikle ortadan kaldırıldı. Çalışmanın tamamlanmasıyla apartmanda uzun süredir yaşanan koku ve temizlik sorunu giderilirken, apartman sakinleri de iki belediyenin koordineli müdahalesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek ekiplere teşekkür etti.