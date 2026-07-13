Manisa’da Hermos Kültür ve Sanat Festivali coşkusu

Festival programı, Adala Cumhuriyet Meydanı’ndan Mehmet Malçuk Stadyumu’na kadar gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ata Temiz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Salihli Belediyesi Başkan Yardımcıları İsmail Aslan ile Selim Akbıyıkoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival kapsamında Kazakistan, Kosova ve Kuzey Makedonya’dan gelen halk dansları ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Bando ekipleri de korteje renk kattı. Stadyumda sergilenen gösteriler izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Gecenin finalinde sahne alan sanatçı Onur Akın, sevilen eserlerini binlerce vatandaşla birlikte seslendirdi. Konser alanını dolduran vatandaşlar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

DUTLULU: ADALA’YI DAHA GENİŞ KİTLELERE TANITACAĞIZ

Konser öncesinde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Adala’nın doğal ve kültürel değerleriyle Manisa’nın en özel noktalarından biri olduğunu belirterek, festivalin her yıl daha da büyüyerek yoluna devam edeceğini söyledi. Adala’ya uzun yıllardır geldiğini ve bölgeyle güçlü bir bağının bulunduğunu ifade eden Başkan Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi iş birliğinde düzenlenen festivalin ilçeye yakışır bir organizasyon olduğunu vurguladı. Sanatçı Onur Akın’ın festivale ayrı bir değer kattığını dile getiren Başkan Dutlulu, “Bu yıl belediyelerimizin katkılarıyla çok güzel bir festival gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü organizasyonlarla Salihli’yi ve Adala’yı Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.

“TURİZM VE TANITIM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK”

Salihli Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Aslan ise uzun yıllardır Şeftali Festivali olarak düzenlenen organizasyonun, değişen koşullar ve bölgenin turizm potansiyeli doğrultusunda yeni bir kimlik kazandığını belirtti. Aslan, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yürütülen turizm ve tanıtım çalışmaları kapsamında festivalin bundan sonra Uluslararası Adala Hermos Kültür ve Sanat Festivali adıyla düzenleneceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Başkan Besim Dutlulu ve protokol üyeleri tarafından sanatçı Onur Akın’a çiçek takdim edildi. Festival, müzik, halk dansları gösterileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla geç saatlere kadar devam etti.