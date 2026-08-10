Manisalıların Akpınar Mesire Alanı özlemi sona erdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların sosyal yaşamını destekleyen ve doğayla buluşmasına olanak sağlayan yaşam alanlarını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda kapsamlı bir yenileme çalışmasından geçirilen Akpınar Mesire Alanı, Manisalıların kullanımına sunuldu. Uzun süredir özlenen mesire alanı, özellikle hafta sonunda yoğun ilgi gördü. Yapılan düzenlemelerle birlikte alan, her yaştan vatandaşın keyifli vakit geçirebileceği bir noktaya kavuştu. Hafta sonunda Akpınar Mesire Alanı’na gelen Manisalılar, aileleriyle birlikte doğanın ve açık havanın tadını çıkardı. Çocuklar oyun alanlarında eğlenirken, aileler de mesire alanında dinlenerek vakit geçirdi. Alanda yer alan süs havuzu ise özellikle çocukların ilgisini çekti. Yenilenen Akpınar Mesire Alanı’nda vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri lavabo ve mescitlerin bulunması da memnuniyet yarattı. Sosyal donatılarıyla dikkat çeken alan, ailelerin daha konforlu bir şekilde vakit geçirmesine olanak sağladı. Akpınar Mesire Alanı’nın en dikkat çeken özelliklerinden biri ise vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermesi oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarıyla yeniden kente kazandırılan Akpınar Mesire Alanı, sunduğu sosyal donatıları ve doğal atmosferiyle Manisalıların hafta sonu buluşma noktalarından biri haline geldi.

BAŞKAN DUTLULU: VATANDAŞLARIMIZIN BULUŞMA NOKTASI OLDU

Yenilenen yüzü, pırıl pırıl tesisleri ve yemyeşil doğasıyla Akpınar Mesire Alanı’nı yeniden halkın kullanımına sunduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Daha ilk günden alanımızın dolup taşması, ailelerimizin güvenle vakit geçirmesi ve evlatlarımızın neşesi bizleri mutlu etti. Akpınar, Manisa’mızın en güzel nefes alanlarından biri olarak yeniden vatandaşlarımızın buluşma noktası oldu. Şehrimize yeni sosyal alanlar kazandırmaya, Manisa’mızı hak ettiği güzelliklerle buluşturmaya devam edeceğiz. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı Akpınar Mesire Alanı’mıza bekliyoruz” dedi.

“HARİKA BİR YATIRIM OLMUŞ”

Akpınar Mesire Alanı’nı beğendiğini söyleyen Metin Erdoğan, “Çok güzel ve mükemmel olmuş. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. Herkes keyifli vakit geçirerek eğleniyor. Oyun parkı ve diğer hizmetler, her yer çok temiz ve güzel” dedi. Manisa’da uzun yıllardır yaşadığını belirten Nevzat Demir, Akpınar Mesire Alanı’nın çok güzel yapıldığını ifade ederek şunları söyledi: “Akpınar Mesire Alanı çok güzel olmuş. Tertemiz olmuş. Eski halinden eser yok. Uzun zamandır buraya geliyoruz. Ancak bu hâliyle çok güzel olmuş. Mesire Alanı’nı çok beğendik. Aileye uygun bir yer olmuş. Herkese tavsiye ederim. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya ilgileri için çok teşekkür ederiz.” Akpınar Mesire Alanı’nın çok güzel olduğunu dile getiren Önder Şahin, “Eskisinden çok daha iyi olmuş. Manisa’da mangal yapmak için pek bir seçenek yoktu. Burası tercih edilir. Aileler için uygun bir yer. Herkesin gelmesini öneriyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya böyle bir imkân sunduğu için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“AİLELER İÇİN İDEAL VE ÇOK GÜZEL”

Aileler için uygun bir yer olduğunu kaydeden Oruç Akbaba, “Böyle bir alanda havuz, park, yeşillendirme, çöp alanları, lavabo gibi yerler çok güzel olmuş. Aileler için ideal ve çok güzel. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya çok teşekkür ederiz” açıklamasında bulundu. Akpınar Mesire Alanı’nı ailesiyle ziyaret eden Elif Çakar, “Yenilendiğini söyledikleri zaman çok fazla değişikliğin olacağını düşünmemiştim. Ancak çok güzel olmuş. Tam aile ortamını yansıtan, rahat hareket edebileceğimiz bir ortam. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bu alanı restore edip tekrardan bizlere sunduğu ve aile kavramına çok önem verdiği için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“DOĞAYLA İÇ İÇE OLMASI ÇOK GÜZEL”

Akpınar Mesire Alanı’nın sade ve şık olduğunu kaydeden Esra Gürlek, “Çok güzel yapmışlar. Eskiye nazaran güzel olmuş. Çocuklar da bizler de çok beğendik. Doğayla iç içe olması çok güzel. Mescidin olması, lavaboların temiz olması gayet uygun. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya çok teşekkür ederiz” diye belirtti. Akpınar Mesire Alanı’nda iyi vakit geçirdiklerini ifade eden Mehmet Yıldız, “Gayet memnunum. Ailemle geldim. Kahvaltımızı yaptık. İcabında mangal yapabiliyorum. Çok memnunuz. Yeşil alan olması gayet güzel. Çocuklar için park olması çok iyi bir çalışma olmuş. Bütün ailelerin gelmesini tavsiye ederim. Mescit ve lavabolar güzel olmuş. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya çok teşekkür ederiz” dedi.

İnsanların memnun kaldığını belirten Sevdin Ediz, “Akpınar Mesire Alanı’nı gördük. Hemen gelelim dedik. Çok güzel olmuş. İnsanlar memnun kalıyor. Yeşil alanlar çok güzel olmuş. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür ederiz. Şansı bol olsun. Hizmetlerinin devamını bekliyoruz” dedi.