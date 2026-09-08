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Marmaris Belediyesi'nden Sevgi Yolu’nda sabah mesaisi

Marmaris Belediyesi'nden Sevgi Yolu’nda sabah mesaisi

8.09.2026 16:35:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
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Marmaris Belediyesi'nden Sevgi Yolu’nda sabah mesaisi

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin en yoğun kullanılan noktalarından Sevgi Yolu’nda sabahın erken saatlerinde kapsamlı temizlik ve yıkama çalışması yaptı.

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Marmaris’in daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması amacıyla çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte Sevgi Yolu’nda sahaya indi. Vatandaşların ve ziyaretçilerin yoğun olarak kullandığı bölgede gerçekleştirilen çalışmalarda cadde boydan boya yıkanırken, alan genelinde kapsamlı temizlik yapıldı.

YETKİLİLERDEN "DUYARLILIK" ÇAĞRISI

Kentin temiz ve düzenli kalabilmesi için yürütülen çalışmalara vatandaşların da destek vermesinin büyük önem taşıdığına dikkati çeken belediye yetkilileri, yoğun kullanılan alanlara bırakılan çöplerin, izmaritlerin ve diğer atıkların çevreye atılmaması; çöp kutularının kullanılması ve ortak yaşam alanlarının temiz tutulması konusunda vatandaşlara duyarlılık çağrısı yaptı.

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