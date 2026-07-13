Marmaris DJ Fest'te binlerce kişi aynı ritimde buluştu

Bu yıl ikincisi düzenlenen Marmaris DJ Fest, eğlenceyi, müziği ve dansı Halk Plajı’na taşıdı. Marmaris Belediyesi öncülüğünde; Marmaris Ticaret Odası, Marmaris Genç İş İnsanları Derneği ve eğlence sektörünün önde gelen işletmelerinin katkılarıyla gerçekleştirilen festival, 11-12 Temmuz tarihlerinde binlerce müzikseveri bir araya getirdi.

İki gün boyunca müziğin hiç susmadığı, dansın ise gece boyunca sürdüğü festivalde coşku doruğa ulaştı. Marmaris’in sevilen DJ’leri Tolgah, Zaffer, Hagi Orhan, Jimmy Key, Gökhan ve Müfit Cessar performanslarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Müzik ve dans tutkunlarını aynı sahilde buluşturan Marmaris DJ Fest, ilçe sakinlerine keyifli yaz akşamları sunarken, tatil için Marmaris’i tercih eden yerli ve yabancı misafirlere de festival atmosferini doyasıya yaşattı. Gün batımından gece geç saatlere kadar süren etkinlik, Marmaris’in yaz enerjisini bir kez daha gözler önüne serdi.