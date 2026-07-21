Minibüs ulaşımında dijital kolaylık

Ulaşımda teknolojik çözümlerle vatandaşların hayatını kolaylaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki minibüs hatlarına yönelik yeni bir dijital hizmeti hayata geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan web sitesiyle, 30 ilçede hizmet veren yaklaşık 400 minibüs hatlarının güzergah ve ücret tarifelerine kolayca ulaşılabiliyor. Erişime açılan https://minibusguzergahlari.izmir.bel.tr adresi üzerinden vatandaşlar, gitmek istedikleri noktadan geçen minibüs hatlarını ve yolculuk ücretlerini öğrenebiliyor. Sistem sayesinde hem metropol ilçelerde hem de ilçe merkezleri dışında çalışan minibüslere ilişkin bilgilere tek tıkla erişilebiliyor.

NASIL ÇALIŞIYOR?

https://minibusguzergahlari.izmir.bel.tr adresine giren vatandaşlar, öncelikle ilçe seçim bölümünden gitmek istedikleri ilçeyi belirliyor. Ardından ilgili ilçede hizmet veren minibüs hatlarına ve güzergâh bilgilerine ulaşabiliyor. Sistem üzerinden güzergâh veya durak adıyla arama yapılabilirken, ücret tarifesi bölümünden de yolculuk için ödenecek tutar önceden öğrenilebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, başlangıç ve varış noktalarını harita üzerinden seçerek, seçilen iki nokta arasındaki güzergahtan geçen minibüs hatlarına erişebiliyor.

TOPLU ULAŞIMA DAİR TÜM BİLGİLER TEK ADRESTE

Toplu ulaşım hizmetlerinin web sitesi olan tuhim.izmir.bel.tr adresinden minibüs güzergahları başta olmak üzere, öğrenci servis ücreti hesaplama, toplu ulaşım fiyat tarifesi gibi toplu ulaşımla ilgili bilgilere ulaşılabiliyor.