Muğla Büyükşehir Belediyesi hekimleri “Sağlık için sahada”

Muğla Büyükşehir Belediyesi 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası’nda “Sağlık için Sahadayız” projesini Menteşe ilçesi Gökpınar Mahallesi’nde başlattı. Muğla’nın kırsal mahallelerine uzman hekim, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen ve sağlık personeli ile giden Büyükşehir Belediyesi mahalle sakinlerini bilgilendirerek sorularını yanıtlıyor. Ayrıca mahallelerde tansiyon, şeker ölçümleri de yapılarak gerekli kişiler sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Menteşe İlçesi Gökpınar Mahallesi daha sonra Esençay Mahallesi’nde yapılan sağlık ziyaretlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mahallelerdeki sağlık buluşmalarında uzman hekim sıcak çarpması, fizyoterapist düşme riski ve inme, diyetisyen konservede dikkat edilmesi gerekenler, psikolog aile içi iletişim konularında vatandaşları bilgilendirdi. Gökpınar mahallesindeki toplantıya 58 kişi katıldı. Katılımcıların hepsinin şeker ve tansiyon ölçümü yapıldı. Şeker ve tansiyon ölçümü sonucu yüksek değeri olanlar hemen sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Esençay Mahallesi’nde yapılan toplantıda da uzman hekim astım, diyetisyen şeker ve tansiyon hastalarında beslenme, fizyoterapist düşme riski, psikolog aile içi iletişim konularını katılımcılara anlattı. Katılımcıların hepsine yine şeker ve tansiyon ölçümü yapıldı. Esençay Mahallesi’nde 67 vatandaş toplantıya katılım sağladı. Sağlık için Sahadayız projesinin üçüncü durağı Çayboyu mahallesi olacak.

BAŞKAN ARAS: FARKLI ALANLARDAKİ SAĞLIK HİZMETLERİMİZLE MAHALLELERİMİZE MİSAFİR OLUYORUZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 574 mahallesi olan Muğla’da tüm yurttaşların eşit ve adil sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için Sağlık için Sahadayız projesini başlattıklarını söyledi. Başkan Aras, “Sağlık hayattaki en önemli değerdir. Muğla’mızda vatandaşlarımızın sağlığı, sıhhati bizlerin de en önem verdiği konuların başında geliyor. Özellikle kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı yaşadıkları yerde ziyaret ederek uzman hekimimizi, diyetisyenimizi, psikoloğumuzu ve fizyoterapistimizi onlarla buluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın tansiyon, şeker ölçümlerini de yaparak onlara kapsamlı bir sağlık hizmetini mahallelerinde veriyoruz. Bu hizmetimiz farklı mahallelerimizde de devam edecek. Vatandaşlarımızın sağlığı, sıhhati için onların yanında olmaya, onlara hizmetlerimizle dokunmaya, yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz” dedi.