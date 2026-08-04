Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden kırsala tanker takviyesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsal mahallelerde yangınların büyümeden kontrol altına alınabilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yangına İlk Müdahale Tankeri Dağıtım Töreni’nde yaptığı açıklamada Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı envanterine 72 yeni aracın kazandırılacağını ve 180 yeni personelin göreve başlayacağını da duyurdu.

Bu kapsamda gerçekleştirilen törenle 25 adet yeni Yangına İlk Müdahale Tankeri de muhtarlara teslim edildi. Böylece 2024 yılında 155 olan tanker envanteri, 2025 yılında dağıtılan 25 ve 2026 yılında teslim edilen 25 yeni tankerle birlikte toplam 205’e yükseldi.

SON YANGINLARDA ETKİN ROL OYNADI

Yangına İlk Müdahale Tankerleri, sahada elde edilen başarılı sonuçlarla da dikkat çekiyor. 2025 yılında ana itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan önce 17 yangına ilk müdahale bu tankerlerle gerçekleştirildi. 2026 yılının ilk altı ayında ise 7 yangına ilk müdahale edilerek alevlerin büyümesi önlendi.

ARSLAN: AFETLERE KARŞI HAZIRLIK SEVİYEMİZİ HER GEÇEN GÜN EN ÜST NOKTAYA TAŞIYORUZ

Dağıtım töreninde açılış konuşmalarını gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanı Yıldırım Arslan, “Kırsal mahallelerimizde yangınla mücadelenin en önemli unsurlarından biri olan tanker envanterimizi teslim edeceğimiz 25 yeni tankerle birlikte 180’den 205’e çıkarttık. Mahallerimizin can ve mal güvenliğini teminat altına alacak bu adımla afetlere karşı hazırlık seviyemizi her geçen gün en üst noktaya taşıyoruz hedefimiz tüm riskli kırsal mahallelerimizi bu tankerlerle donatmaktır.”

MAHALLE MUHTARLARI TANKER DESTEĞİNDEN MEMNUN

Yangına İlk Müdahale Tankeri Dağıtım Töreni’nde konuşan mahalle muhtarları, kırsal mahallelere kazandırılan tankerlerin özellikle yaz aylarında yaşanabilecek yangınlarda ilk müdahale açısından büyük önem taşıdığını belirterek Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Doğan Mahalle Muhtarı Kamuran Köseoğlu, yaz aylarında artan yangın riskine dikkat çekerek, mahallelerine kazandırılan yangın tankerinin olası afetlerde hızlı müdahale imkânı sağlayacağını söyledi. Seydikemer Yakabağ Mahalle Muhtarı Savaş Parça ise bölgelerinde zaman zaman büyük yangınlar yaşandığını hatırlatarak, ilk müdahale tankerlerinin olası yangınlarda hayati önem taşıdığını ifade etti. Fethiye İncirköy Mahalle Muhtarı Ersoy Özdemir de kısa süre önce bölgelerinde dört gün süren büyük bir yangın yaşandığını anımsatarak, bu süreçte ilk müdahale ekipmanlarının önemini bir kez daha gördüklerini söyledi.

ARAS: HER TANKER KIRSAL MAHALLEMİZDE KURDUĞUMUZ BİR İLK SAVUNMA HATTI

Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Son günlerde Muğla’mızın farklı noktalarında yükselen alevler hepimizin yüreğini yaktı. Yaşadığımız yangınlar, hazırlığın ve erken müdahalenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Yangının ilk 5 ila 10 dakikası, küçük bir kıvılcımın büyük bir afete dönüşmesini önleyen en kritik zaman dilimidir. Her tanker, kırsal mahallelerimizde kurduğumuz bir ilk savunma hattıdır.” dedi.

“KIRSALDA İLK MÜDAHALE GÜCÜMÜZÜ DAHA DA BÜYÜTÜYORUZ”

İtfaiye teşkilatını personel ve araç kapasitesiyle büyüttüklerini belirten Başkan Aras, “180 yeni personelimiz ve 72 yeni aracımızla itfaiye teşkilatımızı daha da güçlendiriyoruz. Bunun yanı sıra Dünya Bankası kredisiyle yaklaşık 18 milyon Euro’luk, yaklaşık 1 milyar TL değerindeki yatırımla 72 yeni aracı daha filomuza kazandırarak afetlere müdahale kapasitemizi önemli ölçüde artıracağız.” dedi. Elbette Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olarak asli görev alanımız meskûn mahallelerdir. Orman yangınlarında söndürme ve müdahale yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığımızın ekiplerindedir. Onlar da büyük bir özveriyle görev yapıyor, ihtiyaç duyulduğunda çevre illerden gelen ekiplerle birlikte koordinasyon içinde çalışıyorlar. Biz de tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde mücadeleye destek veriyoruz. Bugün teslim ettiğimiz 25 yeni tankerle birlikte 2024 yılından bu yana kırsal mahallelerimize kazandırdığımız yangına ilk müdahale tankeri sayısını 205'e çıkarıyoruz. Dağıtım planımızı mahallelerimizin yangın geçmişi, itfaiye istasyonlarına uzaklığı, ekiplerin ulaşım süresi, nüfus yoğunluğu ve yerel ihtiyaçları dikkate alarak hazırladık. Bu tankerlerle kırsaldaki ilk müdahale kapasitemizi daha da güçlendiriyor, yangınlara karşı oluşturduğumuz savunma hattını genişletiyoruz. Yangınların ardından yaralarımızı sarmaya devam ederken, benzer acıları yaşamamak için yangın öncesi hazırlıklarımızı ve tedbirlerimizi de kararlılıkla artırmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.