Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden personeline rekor promosyon

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ bünyesinde çalışan bin 662 memur ve işçiyi ilgilendiren promosyon anlaşması için Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası’nda imza töreni düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde düzenlenen imza törenine banka yöneticileri, sendika başkanları ve basın mensupları katıldı. Promosyon imza töreninde konuşan Başkan Aras, Muğla için emek veren işçi ve memurları ekonomik olarak bir nebze olsun rahatlatacak güzel bir meblağa imza atmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi ve çalışanların haklarını koruyan, onların refahını artıran her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceklerini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ’de çalışan bin 662 memur ve işçiyi ilgilendiren banka maaş promosyon ihalesi 6 Temmuz 2026’da yapıldı ve 6 banka katıldı. T.C Ziraat Bankası’nın kazandığı banka maaş ihalesi ile Büyükşehir ve MUSKİ çalışanlarına 42 ay sürelik olmak üzere 5 bin TL para puanla 100 bin TL ödeme yapılacak. Memur ve işçiler banka promosyonlarını Ağustos ayı içerisinde alacak.

UZUN: İMZALANAN PROTOKOLÜN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Banka maaş promosyon imza törenine konuşan T.C. Ziraat Bankası Muğla Şube Müdürü Çınar Uzun, yapılan ihale sürecinin karşılıklı iş birliği ve şeffaflık anlayışı içerisinde tamamlandığını belirterek, “Mevcut ekonomik koşullar değerlendirildiğinde çalışanlarımız için oldukça iyi bir promosyon tutarına ulaşıldı. Bankamızın teknik ve mali imkânları doğrultusunda sunulabilecek en yüksek teklifi vererek bu süreci sonuçlandırdık. İmzalanan protokolün Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

ARAS: ÇALIŞANLARIMIZIN REFAHI ÖNCELİĞİMİZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, imza töreninde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Bugün, belediyemizde ve MUSKİ'de büyük bir özveriyle görev yapan memur ve işçi arkadaşlarımızı yakından ilgilendiren banka promosyon anlaşmasının imza töreni için bir aradayız. Muğla Büyükşehir Belediyemizde bin 243, MUSKİ'de ise 419 olmak üzere toplam bin 662 personelimiz bu promosyon anlaşmasından yararlanacak.

“ÇALIŞANLARIMIZIN HAKLARINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar düşünüldüğünde çalışanlarımızın emeklerinin karşılığını alması her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana toplu iş sözleşmelerinde olduğu gibi tüm mali ve sosyal haklara ilişkin süreçlerde de çalışma arkadaşlarımızın menfaatlerini ön planda tutuyoruz. Banka promosyon görüşmelerinde de temel hedefimiz çalışanlarımızın özlük haklarını güçlendirmek, ekonomik anlamda onlara katkı sağlamak ve bunun karşılığında vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin niteliğini daha da artırmaktır.

“PROMOSYON TUTARINI ALTI KATIN ÜZERİNE ÇIKARDIK”

Gerçekleştirilen ihale sürecine altı banka katıldı ve Ziraat Bankası 95 bin TL’lik teklifiyle ihaleyi kazandı. Böylece belediyemiz ve MUSKİ personelimiz adına önemli bir kazanım elde edilmiş oldu. Çalışanlarımız adına bankamızdan ilave bir katkı talebinde bulunduk. Ziraat Bankası da bu talebimize olumlu yaklaşarak 95 bin TL’lik promosyon ödemesine ek olarak 5 bin TL tutarında para puan desteği sağlamayı kabul etti. Böylece memur ve işçilerimizin hesabına geçecek toplam destek tutarı 100 bin TL’ye ulaşmış oldu.

2023 yılında yapılan promosyon ihalesinde çalışanlara 15 bin 600 TL ödeme yapılmıştı. Bugün ise üç yıl sonra bu rakamı yaklaşık altı kat artırdık. Çalışanlarımızın ekonomik koşullarını bir nebze de olsa iyileştirecek bu anlaşmanın tüm personelimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, imzalanan protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum.”