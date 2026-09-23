Muğla Büyükşehir mavi kıyılar için filosunu güçlendiriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, koy ve körfezlerin korunmasına yönelik yürüttüğü denizden atık toplama çalışmalarını yeni yatırımlarla sürdürüyor. Bu kapsamda 5 yeni atık alım teknesinin temini için gerçekleştirilen ihale kapsamında ilk teknenin teslimi tamamlandı. Diğer dört teknenin ise 2026 yılı sonuna kadar filoya katılması planlanıyor.

İLK TEKNE GÖKOVA KÖRFEZİ’NDE GÖREV YAPACAK

Akyaka Atık Kabul Tesisi’ne bağlı olarak Gökova Körfezi’nde görev yapacak yeni tekne; deniz araçlarından pis su, sintine, atık yağ ve evsel katı atıkları alacak. Toplanan atıklar tesise ulaştırılarak ilgili mevzuata uygun şekilde yönetilecek. Beş teknenin tamamının hizmete alınmasıyla Gökova, Göcek ve Dalaman başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet verdiği deniz alanlarında atık toplama kapasitesi artırılacak.

ARAS: DENİZLERİMİZİ KORUMAK GELECEĞİMİZİ KORUMAKTIR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla, sahip olduğu koyları ve kıyılarıyla korunması gereken çok değerli bir coğrafya. Denizlerimizi korumak yalnızca bugünün değil, gelecek kuşaklara karşı da sorumluluğumuz. Bu nedenle denizden atık toplama kapasitemizi güçlendiriyoruz. İlk teknemiz Gökova Körfezi’nde göreve başlıyor. Diğer teknelerimizin de filomuza katılmasıyla koylarımızın ve denizlerimizin korunması için çalışmalarımızı daha etkin şekilde sürdüreceğiz.” dedi.