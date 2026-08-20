Muğla’da “Afete Karşı Her Gün Birlikte” projesi başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, vatandaşların afet ve acil durumlara karşı bilinçlenmesi, hazırlık düzeylerinin artırılması ve afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturulması amacıyla “Afete Karşı Her GÜN Birlikte” projesini başlattı. Proje Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ula’da hizmete alınan Mor Avlu’da başladı. Kadınların geleneksel olarak bir araya geldiği “gün” kültürünü afet farkındalığıyla buluşturan proje kapsamında mahallelerde düzenlenecek “GÜN Buluşmaları” ile afetlere hazırlık bilgisinin ailelere ve toplumun farklı kesimlerine ulaştırılması amaçlanıyor.

İLK “GÜN” BULUŞMASININ ELÇİSİ GÜLNİHAL DEMİR OLDU

Projenin ilk “GÜN Buluşması”nda Muğlalı sanatçı Gülnihal Demir, gönüllü Afet Farkındalık Elçisi olarak kadınlarla bir araya geldi. Demir, buluşmada projenin tanıtımına destek verirken afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti.

Mahallelerde gerçekleştirilecek “GÜN Buluşmaları”nda Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlarla bir araya gelerek deprem, yangın, sel ve diğer afetlere karşı doğru davranış biçimlerini uygulamalı eğitimlerle anlatıyor.

Eğitimlerde; Temel Afet Bilinci, Temel İlk Yardım ve Tehlike Avı Uygulaması başlıklarında katılımcılara günlük yaşamda karşılaşabilecekleri riskleri fark etme ve bu risklere karşı doğru hareket etme konusunda bilgi ve beceri kazandırılıyor.