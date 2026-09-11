Muğla’da çimento fabrikasına karşı adalet nöbeti sürüyor

Muğla’da Deştin ve Bayır sınırında yapılması planlanan entegre çimento fabrikasına karşı bölge halkının mücadelesi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Muğla İdare Mahkemesi önünde adalet nöbeti başlatan köylüler, bu hafta da mahkeme önünde bir araya gelerek nöbetlerini sürdürdü. Nöbetin bundan sonraki süreçte her perşembe günü devam edeceği belirtildi.

ELLERİNDE DÖVİZLERLE NÖBET TUTTULAR

Mahkeme önünde toplanan yurttaşlar, taşıdıkları dövizlerle çimento fabrikası projesine tepkilerini dile getirdi. Dövizlerde “Muğla’da çimento fabrikası istemiyoruz”, “Deştin Çayı özgür akacak” ve “Havama, suyuma, toprağıma dokunma” ifadeleri yer aldı. Bölge sakinleri, havalarının, sularının, topraklarının ve yaşam alanlarının korunması için mücadele ettiklerini belirterek yargı sürecinin bağımsız ve tarafsız şekilde yürütülmesini talep etti.

Ayrıca şirket danışmanı tarafından hazırlandığı ileri sürülen bir belgenin bilirkişi kurulu raporu olarak mahkeme dosyasına sunulduğu iddiasının da araştırılması talep edildi.

Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin 2026/962 esas sayılı dosyasına ilişkin sunulan dilekçede, mevcut bilirkişi raporuna dayanılarak verilecek kararların adalet duygusunu ve yargıya güveni zedeleyebileceği öne sürüldü.

Dilekçede, “adil yargılanma hakkı” ve “hukuki dinlenilme hakkı” kapsamında yeni ve bağımsız bir bilirkişi heyeti oluşturulması istendi.

Yurttaşlar, bağımsız ve tarafsız uzmanlardan oluşacak yeni bilirkişi heyetiyle bölgede yeniden keşif yapılmasını talep etti. Bölge sakinleri, çimento fabrikası projesinin tamamen iptal edilmesini ve yargı sürecinde bağımsız ve tarafsız bir değerlendirme yapılmasını talep ediyor.