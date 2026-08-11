Muğla'da Minik Çiftçiler Tarım Akademisi kapılarını açtı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve dört hafta sürecek eğitim programı kapsamında çocuklar, tarım, doğa ve üretim süreçlerini uygulamalı etkinliklerle öğrenme fırsatı bulacak. Akademi sayesinde minikler eğlenerek öğrenirken üretimin de değerini küçük yaşta deneyimleme imkânı elde ediyor. Minik Çiftçiler Tarım Akademisi'nin ilk eğitimi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi’nde düzenlendi. Eğitimde çocuklar, kendi çiçeklerini toprakla buluşturarak bitki yetiştirmenin temel aşamalarını uygulamalı olarak öğrendi. Toprağa dokunan, fide diken ve bitki bakımına ilişkin temel bilgileri edinen çocuklar, üretim sürecini deneyimleyerek doğayla güçlü bir bağ kurdu.

HEM EĞİTİCİ HEM DE ÖĞRETİCİ

Dört hafta boyunca devam edecek akademide çocuklar; bitki yetiştiriciliği, yerel tohumların önemi, çevre bilinci ve sürdürülebilir tarım konularında yaşlarına uygun uygulamalı eğitimler alacak. Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların üretkenlik, sorumluluk ve çevre duyarlılığı gibi değerleri erken yaşta kazanması hedefleniyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Minik Çiftçiler Tarım Akademisi ile çocukların doğayı tanıyan, üretime değer veren ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı amaçlıyor.

"DOĞAYLA BAĞ KURMANIN EN GÜZEL YOLU ÜRETİMİ DENEYİMLEMEKTİR"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların doğayla erken yaşta buluşmasının geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın doğayı seven, üreten ve çevresine karşı sorumluluk duyan bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak hedefi olmalı. Minik Çiftçiler Tarım Akademisi ile çocuklarımızın toprağa dokunmalarını, üretim sürecini yaşayarak öğrenmelerini ve emeğin değerini küçük yaşlarda keşfetmelerini istiyoruz. Yerel tohumlarımızı, tarımsal üretimi ve doğaya saygıyı gelecek kuşaklara aktaracak her çalışmayı önemsiyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızı doğayla buluşturan, çevre bilincini güçlendiren ve üretimi teşvik eden projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.