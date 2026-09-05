Muğla’da Umut’un bisikleti diğer çocuklara da umut oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgesindeki çocuklara umut olmaya, onların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Seydikemer’de 4 mahalleyi etkileyen yangının ardından hasar tespit çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi Çatak Mahallesi’nde yaşayan Umut’un bisikletinin de yangında zarar gördüğünü belirledi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa sürede Çatak Mahallesi’nde yaşayan Umut’a yeni bisikletini ulaştırdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yangın bölgesindeki Umut’a bisiklet hediye etme haberinin basına yansımasından sonra harekete geçen bisiklet firması yangın bölgesindeki çocuklara dağıtılmak üzere bisiklet hediye etmek için Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçti. Büyükşehir ekipleri 4 mahalleyi etkileyen yangında hasar tespit çalışmaları sırasında belirlenen aileler ve mahalle muhtarları ile görüşerek bisikletleri zarar gören aileleri belirledi. Bisiklet firmasının yangın bölgesine hediye ettiği bisikletler Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yangın bölgesindeki ailelere teslim edildi. Bisikletlerin çocuklara dağıtımı sırasında daha önce bisiklet hediye edilen Umut’da arkadaşlarını yalnız bırakmadı

DEREKÖY MUHTARI BİROL KOYUNCU; “YAŞADIĞIMIZ BÜYÜK YANGININ YARALARI SARILIYOR”

Çocukların mutluluklarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Dereköy Mahalle Muhtarı Birol Koyuncu: “Yaşadığımız büyük yangın felaketinin ardından yaralarımızı sarmak için harekete geçerek en azından çocuklarımız mutlu olsun diye bir bisiklet hediye eden hayırsever vatandaşlarımıza, destek olan katkı sağlayan herkese ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

ELİF YAMAN: “YARALARIMIZI SARMAK İSTEYEN BÜYÜKLERİMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”

Dere Mahallesinde yaşayan ve yangından etkilenen Elif Yaman isimli küçük kız bisikletine kavuştuğundan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.Elif Yaman; “Geçirdiğimiz büyük yangından sonra yaralarımızı sarmak için bizi düşünerek harekete geçen büyüklerimize çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun” dedi.

BAŞKAN ARAS: “YANGIN BÖLGESİNE DESTEK OLMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZA ARACI OLMAK DA BİZLERİ SEVİNDİRDİ”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras il genelinde yaşanan yangınlar sonrası vatandaşların yaraların sarmak, onların yanında olmak için ilk dakikadan itibaren sahada olduklarını söyledi.

Başkan Aras; “Özellikle yaz aylarında sıcakların artması, farklı sebeplerle Muğla’mızda birçok yangın meydana geldi. Bu yangınlar doğamıza, bitki örtüsüne, canlılara, vatandaşlarımıza büyük zararlar verdi. Büyükşehir Belediyesi olarak yangınların ilk dakikasından bugüne her an vatandaşlarımızın yanında olduk. Tarım arazilerinden, seralara, küçükbaş hayvandan yem desteğine, barınmadan bisiklet desteğine birçok kalemde hemşehrilerimizedestek olmak için sahadaydık. Yangında bisikleti yanan Umut’u da bu sayede tanıdık ve ona yeni bisikletini hediye ettik. Bu hediyemizden sonra Umut’un bisikleti diğer çocuklara da umut oldu ve yangın bölgesine bir bisiklet firmamızın hediye ettiği bisikletleri dağıttık. Yangından etkilenen çocuklarımızın yüzündeki gülümseme olabilmek bizleri mutlu ederken aynı zamanda yangın bölgesine destek olmak isteyen vatandaşlarımıza aracı olmak da bizleri sevindirdi. Hep birlikte yangının yaralarını saracak, birbirimize destekle bugünleri geride bırakacağız.” dedi.