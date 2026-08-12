Muğla’da yangının yaraları sarılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangının ilk anından itibaren bölgede yürüttüğü çalışmaların yanı sıra yangın sonrasında da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Yangından etkilenen mahallelerde ihtiyaçların belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, evlerini kaybeden ve barınma ihtiyacı bulunan vatandaşlara yönelik destekler gerçekleştiriliyor.

ÇOBANOĞLU AİLESİNE YAŞAM KONTEYNERİ

Yangından etkilenen vatandaşlar arasında Dere Mahallesi’nde yaşayan Çobanoğlu ailesi de yer aldı. Yangında evlerini kaybeden ailenin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşam konteyneri temin edildi. Ailenin yalnızca barınma ihtiyacının değil, günlük yaşamını sürdürebilmesi için gerekli temel ihtiyaçlarının da karşılanması için çalışma yürütüldü. Hayırsever vatandaşların destek ve katkılarıyla konteynerin içerisindeki yaşam alanı için gerekli eşyalar temin edildi. Hazırlıkları tamamlanan eşyalı konteyner, Dere Mahallesi’nde Çobanoğlu ailesine teslim edildi.

ÇOBANOĞLU: BAŞIMIZI SOKACAĞIMIZ BİR YERİMİZ OLDU

Yangında evlerini kaybeden Ahmet Çobanoğlu; “Yangında evimizi kaybettik. Bu zorlu süreçte Muğla Büyükşehir Belediyemiz bize konteyner desteğinde bulundu. En azından başımızı sokabileceğimiz bir yerimiz oldu. Bu süreçte yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. Evin kızı olan ve annesi ile babası için endişelenen Kader Çakal şu sözlerle teşekkür etti; “Annem ve babam yangında evlerini kaybetti. Yıllardır büyüdüğümüz, birçok anımızın olduğu evimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Bu destek ailemizi bir nebze olsun rahatlattı. Bu süreçte yanımızda olan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” Dere Mahalle Muhtarı Birol Koyuncu da “Büyük bir afet yaşadık, bu süreçte 6-7 evimiz kullanılamaz hale geldi. Bir tanesi de bu ailenin eviydi. Bu süreçte bize yardımcı olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanız Ahmet Aras’a ve herkese teşekkür ederim” dedi.

BALIK: İHTİYAÇLARI YERİNDE TESPİT EDEREK DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi'nde Görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Zeliha Balık; “Seydikemer’de meydana gelen yangınlardan dolayı birçok vatandaşımızın evi eşyaları ve günlük yaşamının önemli bir parçası büyük oranda zarar gördü. Biz de Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi olarak Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın da talimatları doğrultusunda yangının ilk anından beri sahada vatandaşlarımızın yanında olmaya ve ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek destek olmaya çalışıyoruz. Bugün Dere mahallemizde hanesi yanan bir vatandaşımız için konteyner ve eşya getirdik. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yangından etkilenen bu vatandaşlarımızın yanında olmaya ihtiyaçlarını dinlemeye ve elimizden gelen desteği sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ARAS: HEMŞEHRİLERİMİZİN YARALARINI DAYANIŞMAYLA SARACAĞIZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangından etkilenen vatandaşların yalnız olmadığını belirterek Büyükşehir Belediyesi’nin afet sonrasında da tüm imkânlarıyla sahada olmaya devam edeceğini söyledi. Başkan Aras, “Orman yangınları yalnızca ağaçlarımızı, doğamızı değil; vatandaşlarımızın yıllarca emek vererek kurduğu yuvalarını, geçim kaynaklarını ve hatıralarını da etkiliyor. 29 Temmuz’da yaşanan yangında maalesef hemşehrilerimiz büyük bir mağduriyet yaşadı. Yangının ilk anından itibaren ekiplerimizle sahada olduğumuz gibi, yangın sonrasında da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bizim sorumluluğumuz yangın söndüğünde sona ermiyor. Asıl önemli olan, afetten etkilenen hemşehrilerimizin yeniden hayatlarını kurabilmelerine destek olmak ve yaralarını birlikte sarabilmektir.” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve afetin yaralarının dayanışma içerisinde sarılması için destek çalışmalarına devam edecek.