Muğla’nın döngüsel atık yönetimi projesi, Avrupa’da finale kaldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir kent politikaları kapsamında yürüttüğü çalışmalarla uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Hayata geçirilen Muğla Döngüsel İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetimi ve Geri Kazanım Modeli Projesi, ICLEI Europe ve Avrupa Bölgeler Komitesi tarafından düzenlenen 2026 Local Sustainability Award kapsamında finale kalan projeler arasında yer aldı.

İtalya, Portekiz ve Türkiye’den projelerin yer aldığı final değerlendirmesine seçilen proje, inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeden yönetilmesini ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını esas alan modeliyle Muğla’nın sürdürülebilirlik çalışmalarını uluslararası platforma taşıdı.

İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI YENİDEN EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Proje kapsamında tesise getirilen inşaat ve yıkıntı atıkları çevreye zarar vermeden ayrıştırılıyor ve geri dönüşüm süreçlerinden geçiriliyor. İşlenen atıklar; geri kazanılmış agrega, dolgu ve altyapı malzemeleri ile yol yapımı ve çeşitli üstyapı uygulamalarında kullanılabilecek yeni ürünlere dönüştürülüyor. Bu sistemle inşaat ve yıkıntı atıklarının çevresel etkilerinin azaltılmasının yanı sıra doğal kaynak kullanımının sınırlandırılması, atık miktarının azaltılması ve geri kazanılmış malzemelerin yeniden üretim döngüsüne dahil edilmesi hedefleniyor.

DÖNGÜSEL EKONOMİYE KATKI SAĞLAYAN MODEL

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin uyguladığı model, atıkların yalnızca bertaraf edilmesi yerine yeniden kullanılabilir bir kaynağa dönüştürülmesini sağlıyor. Böylece doğal hammaddelere olan ihtiyacın azaltılmasına katkı sunulurken, kaynakların daha verimli kullanıldığı döngüsel ekonomi yaklaşımı destekleniyor.

Çevreyi koruyan, kaynakların verimli kullanılmasını sağlayan ve atıkları yeniden değerli hale getiren çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi:

"ÖRNEK ÇALIŞMALAR ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Muğla’mız eşsiz doğasıyla bizlere emanet edilmiş çok özel bir kent. Bu emaneti korumak ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir kent bırakmak için çalışıyoruz. Bu anlayışla çevreyi koruyan, kaynaklarımızı doğru kullanan ve atığı yeniden değerli hale getiren çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Projemizin Avrupa’da finale kalması, Muğla’da attığımız adımların uluslararası alanda da karşılık bulması açısından bizim için çok kıymetli. Geçtiğimiz günlerde Muğla’da düzenlediğimiz Akdeniz İklim Zirvesi’nde de farklı ülkelerden yerel yönetimleri ve uluslararası kuruluşları bir araya getirerek COP31’e giden yolda kentlerin ortak iradesini ortaya koyduk. Bugün projemizin Avrupa’nın en başarılı sürdürülebilirlik projeleri arasında finale kalması da bu süreçte attığımız somut adımların önemli bir karşılığıdır. Kentimizin geleceği için doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve örnek çalışmalar üretmeye devam edeceğiz."

2026 Local Sustainability Award’da finale kalmasıyla proje, Muğla’nın çevre ve sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmaların uluslararası ölçekte görünürlüğünü de artırdı. İtalya ve Portekiz’den projelerle birlikte final değerlendirmesinde Türkiye’yi temsil eden Muğla’nın projesi, yerel yönetimlerin iklim ve çevre politikalarında üstlenebileceği role örnek oluşturuyor.