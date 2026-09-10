Narlıdere Belediyesi 3.Yaş Üniversitesi’nde dersler ekim ayında başlıyor

Narlıdere Belediyesi’nin, Başkan Erman Uzun’un sosyal sorumluluk projeleri doğrultusunda hayata geçirmeye hazırlandığı Narlıdere Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi, yoğun ilgiyle kapılarını açmaya hazırlanıyor. Narlıdere Belediyesi’nin, yaş almış bireylerin akademik temelli sosyal gelişimini sağlamak ve yaşam boyu öğrenme felsefesini pekiştirmek amacıyla Ege Geriatri Derneği işbirliği ile kurduğu 3. Yaş Üniversitesi’ne kısa sürede çok sayıda başvuru yapıldı. Yoğun talep üzerine gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda, ilk etapta 150 katılımcının kesin kayıt işlemleri tamamlandı.

İLK DERS 13 EKİM’DE

Narlıdere Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi’nde ilk ders 13 Ekim 2026 tarihinde başlayacak. Katılımcıların hem zihinsel hem de sosyal gelişimini destekleyecek şekilde haftada iki gün olarak planlanan eğitim programına göre dersler, salı ve perşembe günleri 14.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Alanında uzman ve birbirinden değerli üniversite hocalarının, akademisyenlerin ders vereceği bu özel eğitim döneminde, katılımcılara fiziksel ve sağlıklı yaşam, bilişsel gelişim ve hafıza, sanat ve kültür, sosyal bilimler, kişisel gelişim ve günlük yaşam becerilerine yönelik alanlarda dersler verilecek. Müfredat, temel disiplinleri içeren zorunlu derslerin yanı sıra, farklı ilgi alanlarına hitap eden zenginleştirilmiş seçmeli ders alternatifleriyle de desteklenecek.

“BÜYÜKLERİMİZ BİLGE ÇINARLARIMIZ”

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, 3. Yaş Üniversitesi’ni çok önemsedikleri bir proje olduğunu ifade ederek, “Henüz yeni kurulan 3. Yaş Üniversitemize gelen talep ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösterdi” dedi.

Başkan Erman Uzun, yaş almanın ‘hayattan çekilmek’ anlamına gelmediğini ifade ederek, “Narlıdere’de yaş almak; öğrenmeye, üretmeye, paylaşmaya ve yaşamın içinde kalmaya devam etmek demek. 3. Yaş Üniversitemiz de bu anlayışımızın bir ürünü olarak çok önemli bir işlev görecek. Bilgi birikimleri, yaşam deneyimleri ve üretkenlikleriyle kentimize değer katan bilgi çınarlarımızın da desteği ile daha sağlıklı, daha aktif ve daha umutlu bir geleceği Narlıdere’mizde hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.