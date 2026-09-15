Narlıdere Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi'ni yeniliyor

Narlıdere Belediyesi, Narlıdere’nin yanı sıra tüm İzmir’in kültür-sanat yaşamında önemli bir yere sahip olan Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM), baştan aşağı yenilemek için çalışma başlattı. Bugüne kadar yüzlerce konser, tiyatro, sergi ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapan Narlıdere Belediyesi AKM, modernizasyon çalışmalarının ardından yepyeni haliyle vatandaşların karşısına çıkacak. Sanatseverlere, sanatçılara ve kursiyerlere daha nitelikli hizmet sunmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, bina içerisindeki tüm kullanım alanları modernize edilecek.

Bugüne kadar yüzlerce konser, tiyatro, sergi ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapan Narlıdere Belediyesi AKM, modernizasyon çalışmalarının ardından yepyeni haliyle vatandaşların karşısına çıkacak. Sanatseverlere, sanatçılara ve kursiyerlere daha nitelikli hizmet sunmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, bina içerisindeki tüm kullanım alanları modernize edilecek.

GÜRDAL TOSUN SAHNESİ

Kısa süre önce başlayan çalışmalar doğrultusunda, merkez bünyesinde yer alan Gürdal Tosun Sahnesi’ndeki mevcut koltuklar tamamen sökülerek daha konforlu hale getiriliyor. Performans sergileyen sanatçıların kullanımına sunulan kulisler de daha çağdaş şartlara kavuşturulacak şekilde baştan aşağı yenileniyor. Yıllar boyunca yıpranan sahne zemini de tekrar elden geçiriliyor.

ORTAK ALANLAR MODERNLEŞTİRİLİYOR

Yenileme hamlesi kapsamında binanın iç duvar, tavan, koridor ve basamakları yenilenirken, güvenliği ve verimliliği artırmak amacıyla elektrik tesisatı da sil baştan düzenleniyor. Fuaye alanı, ortak kullanım noktaları ve tuvaletlerin modern bir görünüme kavuşturulduğu merkezde, kursiyerlerin eğitim gördüğü atölyeler de daha kullanışlı ve donanımlı hale getiriliyor.

Ayrıca, AKM’nin çatısında da yaklaşan kış ayları ve yağmurlu dönem öncesinde tadilat çalışmaları yapılıyor.

“EN KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ”

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Atatürk Kültür Merkezi’nin kurulduğu günden bu yana sayısız sanatçıya, binlerce sanatsevere ve kursiyere ev sahipliği yaptığını ifade ederek, “Kentimizin kültürel hafızasını taşıyan Atatürk Kültür Merkezimizde, kendi öz kaynaklarımızla ve Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle kapsamlı bir yenileme çalışması başlattık. Sadece komşularımız için değil, sanatçılarımız ve kursiyelerimiz çok daha modern ve konforlu bir alan oluşturuyoruz. Narlıdere AKM’yi, yenilenen yüzüyle, en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunarak kentimizin kültür ve sanat hayatına güçlü bir katkı sunacağız” diye konuştu.