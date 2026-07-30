Narlıdere Belediyesi’nde TİS sevinci

Narlıdere Belediyesi ve ile DİSK/Genel-İş 4 Nolu Şube arasında kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başarıyla tamamlandı. Toplu sözleşmede imzalar, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin, DİSK/Genel-İş 4 Nolu Şube Başkanı Aydın Tekin, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) yetkilileri ve işyeri temsilcilerinin katılımıyla Narlıdere Belediyesi Başkanlık makamında atıldı.

BAŞKAN ERMAN UZUN: EMEĞİN OLDUĞU YERDE BEREKET VARDIR

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, belediyenin mali disiplinini korumak ve emeğin karşılığını sonuna kadar vermek için yoğun bir çaba içinde olduklarını ifade ederek, “Bütçe olanaklarımızı, imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak mesai arkadaşlarımızın emeğinin karşılığını verme noktasında uzlaşmaya vardık. Narlıdere'mizin her köşesine alın teriyle hizmet götüren mesai arkadaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı, uğurlu olsun. Emeğin olduğu yerde bereket vardır. Dayanışmanın olduğu yerde umut vardır. Birlik ve beraberliğin olduğu yerde ise aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmediğimiz yeni sözleşmemizin, her bir çalışma arkadaşımızın evine huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Görüşmelerin uzlaşıyla sonuçlanmasında değerli katkılar sunan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin’e, DİSK/Genel-İş 4 Nolu Şube Başkanı Aydın Tekin’e, SODEMSEN yetkililerine ve işyeri temsilcisi mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin ise toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Toplu sözleşmemiz sendikamıza ve üyelerimize hayırlı olsun” diye konuştu. DİSK/Genel-İş 4 Nolu Şube Başkanı Aydın Tekin de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.