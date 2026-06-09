Nokta İleri Yaş Alma Merkezi'nde dayanışma büyüdü

Karabağlar Belediyesi Nokta İleri Yaş Alma Merkezi'nde sürdürülen eğitim, sosyal ve psikolojik destek programları, düzenlenen dönem sonu etkinliğiyle taçlandı. Gönüllü eğitmenler, üniversite öğrencileri, akademisyenler ve merkezin katılımcılarını buluşturan programda katılımcılara sertifikaları takdim edilirken, projelere katkı sunanlara da teşekkür edildi.

"İNSANA DOKUNMAYAN HİÇBİR PROJE GERÇEK ANLAMINA ULAŞAMAZ"

Etkinlikte konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, belediyeciliğin yalnızca fiziki hizmet üretmekten ibaret olmadığını, insan yaşamına değer katan çalışmaların gerçek belediyecilik anlayışını oluşturduğunu söyledi. Projelerin akademisyenler, üniversite öğrencileri ve belediye çalışanlarının ortak emeğiyle hayata geçtiğini vurgulayan Kınay, "Bir projeye ne kadar emek verirsek verelim, eğer insana ve hayata dokunamıyorsa gerçek anlamına ulaşamaz. Bu anlayışla çalışmalarımızı birlikte üretiyor, birlikte büyütüyoruz" dedi.

“KÖKLERİMİZİ DAHA DA SAĞLAMLAŞTIRIYORUZ”

Projeye katkı sunan akademisyenlere, İzmir Demokrasi Üniversitesi öğrencilerine ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Kınay, en büyük teşekkürü ise programa katılan vatandaşlara ayırdı. "Sizlerin katılımı ve desteği olmasaydı burada kurduğumuz dayanışma ve güçlü bağlar bu kadar kök salamazdı. Yaklaşık bir yıldır bu merkezde eğitimlerle, paylaşımlarla ve birlikte üreterek çok kıymetli bir yol aldık. Artık köklerimizi daha da sağlamlaştırıyoruz. Bu sıcak havaya rağmen etkinliğe gösterilen yoğun ilgi, ortak emek ve dayanışmanın en güzel göstergesidir" diye konuştu.

“TÜRKİYE KÖKLERİ ATATÜRK'ÜN DÜŞÜNCELERİNDEN VE YÜREĞİNDEN BESLENİYOR”

Konuşmasının sonunda Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına da vurgu yapan Başkan Kınay, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kökleri Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerinden ve yüreğinden besleniyor. O sağlam köklere tutunarak her türlü zorluğa rağmen daha güçlü bir gelecek inşa etmek zorundayız. Yaşamı büyüten ve insanlara umut olan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

"ANILARDAN YARINLARA" PROJESİ KUŞAKLAR ARASINDA KÖPRÜ KURDU

İzmir Demokrasi Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencilerinden oluşan 7 gönüllü tarafından yürütülen "Anılardan Yarınlara" Projesi, beş hafta boyunca iki grup halinde toplam 38 katılımcıyla gerçekleştirildi. İleri yaş bireylerin bilişsel becerilerini desteklemek ve sosyal bağlarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen projede, kuşaklar arası iletişimin gelişmesine ve yaş almış bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımına önemli katkılar sağlandı. Program kapsamında gönüllü öğrenciler ile projeye akademik danışmanlık veren Dr. Öğr. Üyesi Duygu Eslek Çetin'e teşekkür belgeleri Başkan Helil Kınay tarafından takdim edildi.

GÖNÜLLÜ EMEKLERLE HAYATA DOKUNAN ÇALIŞMALAR

Etkinlikte, 15 yıllık yoga eğitmeni Tülay Arın tarafından gönüllü olarak yürütülen Sandalye Yogası Programı da tanıtıldı. Sekiz hafta boyunca iki grup halinde toplam 44 katılımcının yer aldığı programın sonunda Tülay Arın'a katkılarından dolayı Başkan Helil Kınay tarafından teşekkür belgesi verildi. Programın bir diğer önemli çalışması ise Uzman Psikolog Deniz Polat tarafından yürütülen "Duyguları Fark Etme ve İfade Etme Psiko-Eğitim Programı" oldu. On iki hafta süren ve iki grup halinde toplam 34 kişinin katıldığı programın sunumunun ardından katılımcılar sertifikalarını yine Başkan Kınay'ın elinden aldı. Başkan Kınay, ayrıca dönem boyunca yürütülen programlara katılan tüm vatandaşlara sertifikalarını takdim ederek, Nokta İleri Yaş Alma Merkezi'nin aktif, üretken ve sosyal yaşamı güçlendiren çalışmalarıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.