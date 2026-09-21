Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülleri sahiplerini buldu

TBB ile İzmir Barosu’nun 2000-2002 dönemi başkanı, çevre ve insan hakları savunucusu avukat Noyan Özkan’ın anısını yaşatmak amacıyla her yıl verilen “Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülleri” İzmir’de düzenlenen törenle dağıtıldı. Bu yıl 23 aday arasından yapılan değerlendirme sonucunda bireysel ödüller, toprağını ve yaşam alanlarını savunan iki kadına; kurumsal ödül ise Özkan’ın da kurucuları arasında yer aldığı Ege Çevre ve Kültür Platformu’na (EGEÇEP) gitti.

"SİLİVRİ’DEN SELAM"

Törende, Hatay Milletvekili seçilmesine karşın cezaevinde tutulan avukat Can Atalay’ın Silivri’den gönderdiği mesaj okundu. Gazetemiz Cumhuriyet’te tanıdığı Noyan Özkan’ı disiplini ve olaylara hâkimiyetiyle anımsadığını belirten Atalay, mesajında “Çevre mücadelesi, yaşam mücadelesi ve özgürlükleri savunmak bir bütündür. Noyan Özkan bunun bilincindeydi. Onun anısını sürdürenlere Silivri’den selam olsun” ifadelerini kullandı.

"YARGISAL BASKILARA KARŞI YAŞAM"

Jüri adına gerekçeyi açıklayan TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi avukat Çiğdem Baloğlu, değerlendirmede yalnızca mücadelelerin sonucuna değil, ödenen bedellere ve kararlılığa bakıldığını vurguladı. Ödüllerin iki kadına verilmesinin altını çizen Baloğlu, kadının öne çıktığı direnişlerin geleceğe karşı bir sorumluluk iradesi taşıdığını söyledi. Baloğlu ayrıca yargısal süreçlerin bir yıldırma aracına dönüştürüldüğüne dikkat çekerek hukukun araçsallaştırılmasına karşı çıkmanın yaşamı savunmanın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirtti.

Diyarbakır Lice’nin Koçmarin köyünde su kaynaklarını kurutan bakır madenciliğine karşı direnen ve hakkında suç duyuruları bulunmasına karşın geri adım atmayan Azize Alan, ödülünü alırken “Madene her zaman karşıyım. Türkiye’nin neresinde olursa olsun madenciye karşı giderim” dedi.

Denizli Tavas’ın Avdan bölgesinde binlerce zeytin ağacını ve toprağını kömür madenine karşı koruyan Hatice Kocalar ise yargılanıp ceza almasına karşın mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayarak “Maden yasası bütün Türkiye’de bitsin. Üç şirket yüz insan çalıştıracak diye milyonlarca insan kanserden mi ölecek?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"MÜCADELEYE VEFANIN SİMGESİ"

2005 yılından bu yana ekokırım yasası çalışmalarından kıyıların korunmasına kadar geniş bir alanda mücadele yürüten EGEÇEP adına ödülü alan eşsözcüler Seher Gacar ve Süleyman Eryılmaz ise doğanın ve yaşamın bir maliyet hesabı olmadığını belirterek ödülü Akbelen’den Kaz Dağları’na, Bergama’dan Aliağa’ya kadar toprağına sahip çıkan tüm yaşam savunucularına adadı.

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, baroların bile taraf ehliyetinin reddedildiği çevre davalarında EGEÇEP’in hukuki gücüne dikkat çekerken, törenin sonunda konuşan Noyan Özkan’ın eşi Beynun Özkan ise “Bu bir simge. Yaşam mücadelesini bu salonun dışında cansiperane yürüten herkes çok daha değerli. Yüreğim sevgi, cesaret ve umutla doldu” dedi.