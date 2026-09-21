Ödemiş'te geleneksel

İzmir’in geleneksel kültürel mirasının önemli örneklerinden “Efeler Düğünü – Düğünümüz Var” etkinliği, Ödemiş’in Birgi Mahallesi’ndeki tarihi Çakırağa Konağı’nda yapıldı. Etkinlikte, yöreye özgü düğün gelenekleri yaşatılarak, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi vurgulandı.

İzmir Valiliği himayesinde sürdürülen Efeler Yolu Projesi kapsamında, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından; İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen etkinliğe, İzmir Valisi Süleyman Elban ve eşi İrem Beyza Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın ile Türk Halk Müziği Sanatçısı Bedia Akartürk, rektörler, vali yardımcıları, kaymakamlar ve mahalle sakinleri katıldı.

ELBAN: ATALARIMIZIN HATIRASINI YAŞATMAK İÇİN DEĞİŞİK FAALİYETLER YÜRÜTÜYORUZ

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, Efeler Yolu Projesi ile bölgenin tarihi ve kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının amaçlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Efeler Yolu Projesi'yle, Bornova'dan Selçuk'a kadar İzmir'imiz düşman işgaline uğradığında atalarımız, dedelerimiz, efeler, kahramanlar bu işgale boyun bükmüyorlar, kabullenmiyorlar ve direniş başlatıyorlar. Hem İzmir'de başlıyor, ardından burada, Ödemiş'te İlkkurşun Köyümüz var, orada ve ardından da bu sıra dağlarda direniş hareketini devam ettiriyorlar. Üç yılı aşkın İzmir işgal altında olduğu dönemde hiç bu sıra dağların olduğu yere düşman ayak basamıyor. O üç yılı aşkın süre boyunca da o kahraman ecdadımız, düşmana sürekli zarar veriyor, sürekli saldırılarda bulunuyor. Ankara'ya kadar giden düşmanı sürekli arkada yıpratıyor ve Ankara Hükümeti'ne de sürekli destek veriyor. Ta ki düşman denize dökülünceye kadar. Biz de atalarımızın bu aziz hatırasını yaşatmak, Küçük Menderes Havzası'ndaki kırsal kalkınmaya destek olmak, buranın doğal güzelliğini, tarihî güzelliklerini, yaşanmışlıklarını, geleneklerini hem İzmir'imize hem ülkemize hem dünyaya tanıtmak için bu proje kapsamında çok değişik faaliyetler yürütüyoruz. Bu kapsamda olmak üzere yürüyüşler düzenliyoruz, ultra trail'ler yapıyoruz, gastronomi etkinlikleri yapıyoruz. Konuyla ilgili yazarları çağırıyoruz. Farklı farklı etkinlikler düzenliyoruz."

“BU KÜLTÜRÜ YAŞATSINLAR”

Proje kapsamında bölgenin geleneksel düğün kültürünü de yaşatmak istediklerini ifade eden Elban, "Efeler Düğünü"nün yaygınlaştırılarak gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini söyledi. Elban, "En son 'Efeler Düğünü' diye bu bölgede geleneksel bir düğün yapmaya karar verdik. İnşallah bunu da tescilettireceğiz. Kız istemesinden gelin almasına, gece kınasından gelin sandığına, düğün eğlencesinden yemek kültürüne kadar tamamını yaşatan bir program yaptık. Biz arzu ediyoruz ki sadece İzmir'de, sadece Küçük Menderes Havzası'nda değil, tüm Türkiye'de gençlerimiz Efeler Düğünü'yle evlensinler. O kıyafetle düğün yapsınlar. O gelenekle gelini alsınlar. O gelenekle eğlensinler. O gelenekle gece kınası yapsınlar. Ona göre sandık hazırlasınlar, çeyiz hazırlasınlar. O kıyafetleri giysinler, o gelinlikleri, o damatlıkları giysinler. Güzel bir düğün yapsınlar. Özümüze, geleneklerimize, örfümüze, ananemize uygun bir düğün yapsınlar. Bu kültürü yaşatsınlar. Bu düğünün bereketiyle de bir ömür boyu mutlu, mesut yaşasınlar. Vatana, millete de hayırlı evlatlar bolca yetiştirsinler diye temenni ediyoruz. Tüm gençlerimizi Efeler Düğünü'ne, Efe Düğünü yapmaya, bu şekilde dünya evine girmeye davet ediyorum. Efeler Yolu Projemizin, Efeler Düğünü Projemizin de Küçük Menderes Havzamızın kalkınmasına, tanınmasına katkılar sunmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Etkinlikte, Ödemiş’in geleneksel düğün ritüelleri, gelinlik defilesi, kına gecesi seremonisi yeniden canlandırıldı. Efe oyunlarının sergilendiği folklor gösterisinin ardından İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Bedia Akartürk konser verdi.