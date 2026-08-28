Okul masrafı asgari ücretin 3’te 2’sini götürüyor: Eğitimin faturası artıyor

Veli-Der İzmir Şube Başkanı Necati Kalafat, bir çocuğun okula başlangıç maliyetinin en az 15-20 bin lirayı bulduğunu, aylık okul giderlerinin ise servis ve beslenme masraflarıyla birlikte asgari ücretin yarısını aştığını söyledi.

Kalafat, “Bir çocuk için okula başlangıç maliyeti, sadece okula hazırlık yani kıyafet alma, okulunu ayarlama, okula destek parası verme en az başlangıçta 15-20 bin liralık bir kaba masraf gerektiriyor. Aylık servisiyle, beslenmesiyle vesaire asgari ücretin yarısına denk düşen bir rakam çocuğun bir ay okula gitmesi masrafı olarak da tanımlanabilir” dedi.

Bu hesabın yalnızca bir çocuk üzerinden yapıldığını ifade eden Kalafat, “Kırtasiye masrafını yapamadığı için sadece bir çocuğa alışveriş yapıp üç çocuğun beraber kullandığı, sabahçı öğrenci çantayı ayrı kullanıyor, eve geliyor, o çantayla diğer öğrencinin gittiğini bile duyduk. Yani çok dramatik tablolar yaşanıyor” diye konuştu. Servis ücretlerindeki artış ile ilgili ise “Beş veli birleşiyor, nöbetleşe çocuklarını arabalarla götürmeye başlıyorlar.” dedi.

DÜDÜ: EĞİTİM MALİYETİ ASGARİ ÜCRETİ BİLE AŞIYOR

Eğitim-İş Sendikası İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Barış Düdü ise eğitim masraflarının kademelere göre arttığını söyleyerek, “İlkokul öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarını toparladığımızda okula başlama maliyeti asgari ücretin yarısına denk geliyor. Ancak ortaokul ve özellikle lise seviyesinde, sınav kaygısı da işin içine girdiğinde, bu eğitim maliyeti asgari ücreti bile aşıyor. MEB kayıt parası alınmayacak dese de İzmir'de 100 bin ile 150 bin liraya varan kayıt paraları alındığını duyuyoruz. Parası olanın daha nitelikli eğitime ulaştığı, eğitimin tamamen paralı hale dönüştüğü bir süreç yaşıyoruz. Laik, demokratik, bilimsel ve ulusal hedefleri olan bir eğitim modeline ivedilikle geçilmesi şarttır” dedi.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) verilerine göre yaşanan fiyat artışları:

* Sırt çantası: yüzde 45,45

* Matara: yüzde 33,33

* Parmak boyası: yüzde 30,14

* 12’li kurşun kalem: yüzde 25

* Beslenme çantası: yüzde 24,14

* Yapıştırıcı: yüzde 20,69

* Kalemlik: yüzde 20

* Kırmızı kalem: yüzde 20

Okul kıyafeti ve servis fiyat artışları ise şöyle:

* Okul kıyafeti: yüzde 52,9

* Servis ücretleri: yüzde 20