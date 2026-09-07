Ömer Eşki: Reçel giren eve kapitalizm giremez

Bornova Belediyesi tarafından geleneksel tarımı, yerel üreticiyi ve kadın emeğini odak noktasına alarak Yakaköy Köy Meydanı’nda düzenlenen Reçel Şenliği, İzmir’in dört bir yanından gelen binlerce vatandaşı ağırladı. Kazanlar dolusu taze reçellerin kaynatıldığı şenlikte, üretici stantları renkli görüntüler oluştururken, gün boyu süren sanatsal etkinlikler, sahne performansları ve zengin içerikli oturumlar eğlenceyi ve kültürel paylaşımı zirveye taşıdı.

“REÇEL, KAPİTALİZME KARŞI POLİTİK BİR DİRENİŞTİR”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eşi Beste Eşki, kızları Asya Tuna ve oğulları Noyan Volkan ile birlikte üretici stantlarını tek tek gezerek kazanda reçel kaynattı. Çamdibi Halk Oyunları Topluluğu’nun göz dolduran gösterisinin ardından sahneye çıkan Başkan Eşki şöyle konuştu:

“Bugün maalesef reçelin fiyatı balın fiyatını geçmiş durumda. Bu yıllardır uygulanan bir siyasal tercihin sosyo-ekonomik sonucudur. Balın fiyatının reçelin fiyatının altında kalmasının sebebini hepimizi köklerimizden koparmak, bağlarımızdan ayırmak ve dünyada yalnız birer birey haline getirmek, bencilleştirmek için yapıldığını düşünüyorum. Reçel işte bunun karşısında politik bir duruş, emperyalizmin karşısında ulus devlete bağlı kalanlar için kendi değerlerimizi hatırlatan bir unsurdur. Reçel, annelerimizin içine sevgilerini de katarak evde kaynattıkları kazandır. O kokunun sardığı bir mahallede büyüyen çocukların ileride komşularına düşman olacağına ihtimal vermiyorum. Reçel giren eve emperyalizm giremez, reçelin olduğu yerde kapitalizm yenilir! İnadına yerellik, inadına geleneksel değerler diyorum. Çok yakında çok büyük bir alana meyve bahçesi açacağız; çiçek açtığı dönemlerde bir meyve festivali yapıp çocuklarımızla o meyveleri tadacağız.”

“KOMŞULUK BAĞLARIMIZIN SİMGESİ”

Yakaköy Muhtarı Nedim Sert ise şenlikte yaptığı konuşmada, “Reçel, sadece kavanozlara sığdırılmış meyve ve şekerden ibaret değildir; köylerimizin bereketli topraklarının, sabrın, geleneksel kültürümüzün ve komşuluk bağlarımızın bir simgesidir” diyerek Başkan Eşki’ye ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.

UZMANLAR REÇELİ MASAYA YATIRDI: "GELENEKTEN GELECEĞE REÇEL" PANELİ

Şenlik kapsamında, moderatörlüğünü TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ömer Ulaş Kırım'ın üstlendiği “Gelenekten Geleceğe Reçel: Gastronomi, Turizm ve Sürdürülebilirlik” başlıklı anlamlı bir panel gerçekleştirildi.

Ömer Ulaş Kırım, reçelin sadece bir gıda maddesi değil, köklü bir kültür olduğunu vurgulayarak Bornova Belediyesi'nin bu kültürü yaşatma çalışmalarına dikkat çekti.

Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabah Balta Ulay, Reçel Festivali'nin agro (tarım) turizmi için çok önemli bir organizasyon olduğunu belirterek dünyadan örnekler paylaştı. Ziraat Mühendisi Mine Pakkaner Tarımın ve gıdanın garantisinin küçük aile çiftçileri olduğunu hatırlatarak, doğal olmayan ürünlerin kanserin başlıca nedeni olduğunu ve yediğimiz her şeyin zehre dönüşmeye başladığını aktardı. Uzman Diyetisyen Dicle Dilan Salman ise reçelde şeker kullanımını sağlık açısından değerlendirerek, endüstriyel reçel ile geleneksel reçel arasındaki büyük farkları ve doğru besin tüketiminin önemini anlattı.

30 REÇEL YARIŞTI, EN LEZZETLİLER SEÇİLDİ

Şenliğin en heyecanlı anlarından biri, Bornovalı kadınların nesilden nesile aktarılan özel tariflerle hazırladığı organik reçellerin boy ölçüştüğü “En Lezzetli Reçel Yarışması” oldu. Jüri Başkanlığını İzmirli gazeteci, yazar ve mutfak araştırmacısı Nedim Atilla'nın yaptığı; Ziraat Mühendisleri Anıl Ayvaz ve Çiğdem Zorlu, Kent Mutfağı Kahramanı Nilgün Erbayraktar, İzmir Kent Mutfağı Kurucusu Gökhan Dökmeoğlu, Gıda Mühendisleri Dr. Derya Saygılı, Doç. Dr. Ahsen Rayman Ergün ve Ömer Ulaş Kırım'dan oluşan uzman jüri, yarışmaya katılan 30 reçelden finale kalan 8 ürünü titizlikle değerlendirdi. Tamamen oy birliğiyle seçilen ve dereceye giren isimler şu şekilde sıralandı: Nur Koç, Damla Sakızı Reçeli ile birinciliği elde ederken Belma Bayca, Mürdüm Eriği Reçeli ile ikinciliği Nazan Can Gülcüoğlu, ise Elma, Reyhan, Karanfil Reçeli ile üçüncülüğü elde etti. Jüri Özel Ödülü ise Ceviz Reçeli ile Elif Şekerci’ye verildi.

Jüri Başkanı Nedim Atilla da ömrü boyunca çok sayıda jüride yer aldığını ancak reçel jürisi olmanın sorumluluğunun çok büyük olduğunu belirterek, tüm kararların tam bir fikir birliği ve oy birliğiyle alındığını ifade etti.

Şenlikteki Reçel Yapım Atölyesi ise ev hanımlarından gençlere kadar her yaştan katılımcıya kıvam tutturmanın ve geleneksel meyve saklama tekniklerinin püf noktalarını öğrenme fırsatı sundu.

"MİKROP" ŞOV, DJ OLCAY FİDAN VE ÇOCUKLAR İÇİN SINIRSIZ EĞLENCE

Ünlü şovmen Mikrop (Hikmet Durmuş) kendine has sahne enerjisi ve interaktif yarışmalarıyla meydanı dolduran binlerce vatandaşı kahkahaya boğarken; DJ Olcay Fidan’ın hareketli performansı eşliğinde İzmir marşları ve popüler şarkılar hep bir ağızdan coşkuyla söylendi.

Bornova Belediyesi çocukları da unutmadı. Meydana kurulan dev şişme oyuncaklar, yüz boyama ve sosis balon aktiviteleri çocuklara unutulmaz bir gün yaşatırken, tüm katılımcılara ücretsiz patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Bornova içi ulaşımı kolaylaştırmak adına kentin 6 farklı merkezinden (Bornova Metro İzbaş Otoparkı, Bornova Meydan Kaymakamlık Önü, Altındağ Yahudi Mezarlığı, Yeşilova Son Durak, Çamdibi Atatürk Parkı Kent Lokantası Önü ve Pınarbaşı Çamlık Parkı Önü) gün boyu kaldırılan ücretsiz servisler sayesinde binlerce İzmirli alana zahmetsizce ulaştı.