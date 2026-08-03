Ömer Günel: Etkin pişmanlık değil; iftiraya zorlama düzeni

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yazılı bir açıklama yaparak “Delil bulamayanlar, iftiracı üretmeye çalışıyor” dedi. “Bu bir hukuk soruşturması değil, iftira üretme operasyonudur” diye devam eden Günel, “Aylardır hakkımda yürütülen süreçte artık herkesin gördüğü bir gerçek var. Delil bulamayanlar, iftiracı üretmeye çalışıyor. Bugün Aydın'daki kötünün ve onun aparatlarının kurduğu düzenin ayakta kalabilmesi için insanlar; özgürlükleriyle, aileleriyle ve gelecekleriyle tehdit edilerek benim aleyhime yalan söylemeye zorlanıyor. Hakkımda belgeyle ve somut delillerle ortaya koyamadıkları iddiaları, baskıyla, korkuyla ve yönlendirmeyle oluşturacakları sözde itirafçıların beyanları üzerinden inşa etmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

“İFTİRAYA ZORLAMA DÜZENİ”

İftiracı bulunması için çevresine baskı yapıldığını ifade eden Günel, “İnsanları iftiracılık ile hürriyeti arasında tercihe zorluyorlar. Bir insanı cezaeviyle korkutup, ailesi üzerinden baskı kurup, ‘İstediğimiz ifadeyi ver, özgürlüğüne kavuş’ anlayışıyla hareket ediliyorsa, bunun adı etkin pişmanlık değil; iftiraya zorlama düzenidir. Masum insanları korkutarak, yıldırarak ve çaresizliklerinden yararlanarak ifade üretmeye çalışmak; hukukun değil, siyasi kumpas odaklı operasyonların yöntemidir. Beni yalanlarla mahkûm edemeyeceksiniz. Hakkımda tek bir somut delil ortaya koyamayanlar, şimdi masa başında senaryolar yazıyor. Belge bulamayanlar beyan üretmeye, gerçek bulamayanlar ise sahte itirafçılar ile iftira dosyaları hazırlatıyorlar. Çünkü biliyorlar ki gerçeklerle bana diz çöktüremeyecekler. Bu nedenle insanları baskıyla, tehditle ve korkuyla benim aleyhime konuşturmaya çalışıyorlar. İftiralar hiçbir zaman delil olmaz. Çok yakında tüm kamuoyu, beni iftiralar ve kumpaslarla mahkûm edebileceklerini sananların ve onların yalanlarına ortak olanların, kurdukları kumpasın altında nasıl kaldıklarına hep birlikte tanık olacaktır” diye konuştu.

“YAZIKTIR BUNU YAPMAYIN BU İNSANLARA”

Boyun eğmeyeceğinin altını çizer Ömer Günel, “Ama herkes şunu bilsin. Baskıyla alınan ifadeler gerçeği değiştirmez. Tehditle kurulan senaryolar hakikatin yerini tutmaz. Adalet çarkı kırılmış yargı sistemiyle şafak operasyonları yapılarak evlerinden alınan, hukuka aykırı tutuklanan, aylarca iddianamesi hazırlanmayarak içerde tutulan insanların, nasıl önce şaşkına, sonra fırsatçıya, sonra şantajcıya ve sonunda iftiracıya dönüştürüldüğünü kamuoyunun gözü önüne yazılı belgelerle sunacağım. Yazıktır bunu yapmayın bu insanlara! İftira metinleri üzerinden, magazin kupürüyle, itibar cellatlığı yapanların, maddi gerekçe ile işi yok bunu biliyorum. Ama buna fırsat veren yargılama, soruşturma süreçlerini kabul etmiyorum, etmeyeceğim. Ben mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Çünkü biliyorum ki kötülüğün ömrü kısadır, hakikatin ömrü ise sonsuzdur” şeklinde konuştu.