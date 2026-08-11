Ömer Günel: Savunma hakkım baskınla gasp edildi

İstanbul Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediyeye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, avukatları Ezgi Tezcan ve Umut Yaşar hakkında verilen gözaltı kararına ilişkin açıklamada bulundu. Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel avukatları hakkında verilen gözaltı kararını “ savunma hakkım gasp edildi” diyerek sert bir şekilde eleştirdi. Ömer Günel yaptığı açıklamada Barolar Birliği Başkanlığını da usuller aykırı bu girişimleri takip etmeye davet etti.

“SAVUNMA HAKKIM DOĞRUDAN HEDEF ALINDI”

Ömer Günel sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada “Avukatlarım hakkında verilen gözaltı kararlarını ve bürolarında gerçekleştirilen arama işlemlerini endişeyle öğrenmiş bulunuyorum. 07 Ağustos’ta avukatlarım Av. Umut Yaşar ve Av. Ezgi Tezcan Yaşar hakkında verilen gözaltı kararının ardından, avukatlık bürolarında gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemleriyle savunma hakkımın doğrudan hedef alındığını apaçık ortadadır. Savunma hakkının etkin şekilde kullanılabilmesi, avukatların görevlerini bağımsız ve güvence altında yerine getirebilmelerine bağlıdır. Avukatlarımın ev ve bürolarında yapılan aramalar ile dosyalara el konulması, yalnızca onları değil, temsil ettikleri müvekkillerin savunma haklarını da doğrudan etkilemektedir” diye konuştu.

“SAVUNMA DOSYALARIMA EL KONULDU”

“Avukatlık bürosunda yapılan aramada, aralarında şahsıma ait dava dosyalarının da bulunduğu müvekkil dosyalarına el konulduğu, dosyaların adedi, numarası ve içeriğinin ise tutanaklara açık biçimde geçirilmediği belirtilmektedir” diye devam eden Günel, “Üstelik Aydın Barosu'nun açıklamasına göre, arama işlemleri için Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığınca Baro Başkanlığından bir talepte bulunulmadığı ifade edilmiştir. Dolayısıyla Aydın Barosu Başkanlığınca bir görevlendirme yapılmadığı açıktır. Oysa avukat bürolarındaki aramalar için CMK 130 açık güvenceler getirmektedir. Bir avukatın mesleki faaliyetleri nedeniyle özgürlüğünü kısıtlayan tedbirlere maruz bırakılması ve avukat-müvekkil ilişkisinin zarar görmesi kabul edilemez. Avukatımın bürosuna girip benim savunmamı içeren dosyalara el koymak, yalnızca bir arama işlemi değildir. Bu, savunma hakkıma müdahaledir gasptır. Türkiye Barolar Birliği’ni ve ilgili baroları, savunma hakkının ve avukatlık mesleğinin güvencelerinin korunması adına süreci Adalet Bakanlığı dahil her türlü alanda gerekli girişimlerde bulunmaya ve takip etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“HUKUK ÖNÜNDE TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Kendisini de avukat olduğunu hatırlatarak devam eden Ömer Günel “Avukat-müvekkil arasındaki gizlilik, savunmanın temelidir. Avukatın elindeki dosyaya el koyduğunuzda yalnızca bir evrakı değil, müvekkilin savunma hakkını da riske atarsınız. Savunmanın susturulmasına yönelik sonuçlar doğurabilecek her türlü uygulama, adil yargılanma hakkı bakımından ciddi kaygılar yaratmaktadır. Bu nedenle Av. Umut Yaşar ve Av. Ezgi Tezcan Yaşar hakkında yürütülen işlemlerin, avukatlık bürosunda gerçekleştirilen arama ve el koymanın ve özellikle müvekkil dosyalarına el konulmasının tüm yönleriyle hukuka uygunluk bakımından incelenmesini talep ediyorum. Benim dosyalarımın, savunma stratejimin ve avukatlarımla aramdaki gizliliğin korunması gerekir. Benim sadece avukatlarım olan ve sadece avukatlık yapan kişilere karşı yürütülen bu soruşturma hem haksızlık hem de savunma hakkımın gasp edilmesidir. Savunma hakkımın gasp edilmesine izin vermeyeceğim. Hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz bu işlemlerin her birinin hukuk önünde takipçisi olacağız” dedi.