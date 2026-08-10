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Opus 503, El Salvador’dan Marmaris’e müzik köprüsü kuracak

Opus 503, El Salvador’dan Marmaris’e müzik köprüsü kuracak

10.08.2026 16:29:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
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Opus 503, El Salvador’dan Marmaris’e müzik köprüsü kuracak

El Salvadorlu pop-lirik vokal üçlüsü OPUS 503, El Salvador’un bağımsızlığının 205. yıl dönümü kapsamında çıktığı “Palmiye ve Çiçekler Diyarı El Salvador” adlı uluslararası turne çerçevesinde Marmaris’te müzikseverlerle buluşacak.

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Marmaris Belediyesi, uluslararası kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda El Salvador Ankara Büyükelçiliği ile gerçekleştirilen iş birliğiyle, Salvadorlu pop-lirik vokal üçlüsü OPUS 503, Marmaris’te sahne alacak.

El Salvador Cumhuriyeti Hükümeti’nin desteğiyle gerçekleştirilen “Palmiye ve Çiçekler Diyarı El Salvador” adlı uluslararası turne kapsamında Türkiye’ye gelecek olan grup, Ankara ve İstanbul’un ardından Marmaris Limanı mendirek alanında konser verecek.

UNESCO tarafından El Salvador’un Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak tanınan ‘Panchimalco Çiçekler ve Palmiyeler Kardeşliği’nden ilham alan ve altı hafta sürecek turne kapsamında İspanya, Türkiye, Fas ve İtalya’da konserler gerçekleştirecek olan OPUS 503, El Salvador’un kültürel zenginliğini ve müzik geleneğini Marmarisli sanatseverlerle buluşturacak.

DÜNYA SAHNELERİNDEN MARMARİS’E

2017 yılında kurulan OPUS 503; José Guerrero, Mauro Iglesias ve Esaú Osorio’dan oluşuyor. Lirik söyleme teknikleri ve Bel Canto geleneğini çağdaş müzik repertuvarıyla buluşturan grup, Klasik Crossover ve Pop-Lirik türlerinde performanslar gerçekleştiriyor.

Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Uruguay, İtalya, Vatikan, Avusturya, Panama, Çin, Güney Kore ve Japonya’da konserler veren ve El Salvador kültürünün tanıtımında önemli bir rol oynayan OPUS 503, Marmaris konserinde kendi repertuvarından eserlerin yanı sıra Türk müziğinin sevilen eserlerinden “Üsküdar’a Gider İken (Kâtibim)” şarkısını da seslendirecek.

Farklı coğrafyalardan iki müzik kültürünü aynı sahnede buluşturacak konser, müzik aracılığıyla dostluk ve kültürel paylaşımın güçlendirilmesine katkı sunacak. Marmaris Belediyesi ve El Salvador Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenecek konser, 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 19.00’da Marmaris Belediye Limanı mendirek alanında gerçekleştirilecek. 

İlgili Konular: #El Salvador #Marmaris Belediyesi