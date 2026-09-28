Orta Doğu’nun Paris’i olan İzmir, adeta yok edilmiştir - 3

İzmir yangını, İzmir’in geleceğini de belirleyen, coğrafi konumunu şekillendiren bir felaket olduğu için, nasıl başladığını ve geliştiğini izleyelim. 13 Eylül 1922 Çarşamba günü saat 14.15’de, Ermeni çetecileri tarafından, Ermeni mahallesindeki kiliselerin dinamitlenmesiyle başlatılan bu yangının asıl hedefi, Konak-Tepecik arasında bulunan ve tepesi Kadifekale’ye kadar uzanan Osmanlı mahallesini yakmaktır. ‘İmbat’ rüzgârının yardımıyla yangının Kadifekale istikametinde yayılması beklenirken, ters yönden esmeye başlayan ve üç gün boyunca dinmeyen ‘Karayel’in etkisiyle, yangın Osmanlı mahallesi yerine Batı’ya doğru yayılmıştır. O tarihte ne Yunan ne de Türk itfaiyesinin bulunmadığı bilinmektedir. İzmir’de sadece İzmir Sigorta Şirketi’nin itfaiye araçları bulunmaktadır. Bu itfaiyenin ve Türk askerlerinin yangını söndürme çabaları yeterli olmamıştır.

Ermenilerce;

“Bana yar olmayan İzmir’i kimseye yar etmem” düşüncesiyle çıkardığı bu yangın, Rumların, Ermenilerin ve Levantenlerin yaşadığı Frenk mahallesinin neredeyse tamamını yakmıştır. Yaklaşık 2.600 dönümlük bir alana yayılan bu yangınla 25 bin ev, işyeri, kilise, hastane, fabrika, depo, otel ve lokanta tamamen yok olmuştur. Yaklaşık üçte ikisi yanan İzmir’in bu yangınla sadece coğrafi kimliği değil, ticari ve sosyal hayatı da değişmiştir. 19. yüzyılın Paris’i olarak nitelendirilen İzmir, yangınla birlikte güzelliğini ve ticari hayatını tamamen kaybolmuştur. Yüzlerce yıldır kapitülasyon ayrıcalığıyla İzmir’in ticaretini yönlendiren Levantenler, evsiz ve barksız kalmış, birçoğu da sessizce İzmir’den göç etmek zorunda kalmıştır.

İZMİR YANGINI VE GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA

15 Eylül 1922 tarihinde, Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Fransız Amirali Dumesnil ile İzmir Göztepe’deki Uşakizade Köşkü’nde uzun bir görüşme yapmıştır.

Amiral Dumesnil, İzmir yangınıyla ilgili Gazi’ye şu soruları sormuştur:

“Yangın çıkaranların Türkler olduğuna dair şehirde söylentiler dolaşıyor. …Yapılan bu araştırmada dolaşan söylentiler doğrulanmadı. Fakat söylentiler dolaşmaya devam etmektedir. Söylendiğine göre İngiliz Amirali Türklerin yangından sorumlu olduğuna inanıyor.”

Gazi, bu soruyu şöyle cevaplamıştır:

“İzmir’de daha bizim işgalimizden önce bir teşkilatın bulunduğunu ve bunun gayesinin yangını hazırlamak olduğunu biliyoruz” olmuştur.

Amiral Dumesnil, Gazi’ye İzmir yangını konusunda şu teklifte bulunmuştur:

“Bana kalırsa Türkler İzmir’i isteyerek yakmış olmaları konusunda suçlanamaz. Bu çok manasız bir şey olur. Fakat Türklerin, davalarının yararı için bu yangın konusunda yerleşmekte olan bu efsaneyi derhal düzeltmemiz gerekir. Bu konudaki bilgileri besleyecek kanıtların bana verilmesi bu bakımdan önemli bir çözümdür. İkinci olarak çeşitli memleketlerin resmi delegelerinin yapılacak soruşturmada hazır bulunmalarını teklif etmek, inancıma göre daha uygun bir hareket olur.”

“Amiral Dumesnil’in diğer bir sorusu ise:

“Fakat şimdi delil olarak elinizde ne varsa bana verebilirsiniz değil mi?” olmuştur.

Yangın çıkarmak üzere bir teşkilatın kurulmuş olduğunu biliyorduk, diyen Gazi’nin Amiral Dumesnil’e yanıtı şöyle olmuştur:

“Hatta Ermeni kadınlarının üstünde ateş tutuşturmak için malzeme ele geçirdik. Birçok kundakçıyı tutukladık. Gelişimizden önce kiliselerde yangın çıkarmayı kutsal bir görev gibi gösteren nutuklar atılmıştır.

“Sizin bu anlatımınızı resmi bir görüş olarak kabul edebilir ve o şekilde gereken yerlere iletebilir miyiz?” Diye Amiral Dumesnil sormuştur.

Gazi, bu soruyu şöyle yanıtlamıştı:

“Evet, bu yangın hoş olmayan bir olaydır.”

İzmir Yangını hakkında üç haftadır belgelerle bilinmeyenleri siz okurlara anımsattım. Emperyalist Ülkelerinin, Anadolu’ya gezmeye geldiğini iddia eden gafillere yüz yıl önce neler yaşandığını kısaca anlattım. Gazi Paşa, Balkan ve Sadabat Paktlarıyla bu yörede acıları dostlukla söndürmeyi başarmıştı. Yüz sene sonra, dünyanın her yerinde acılar yaşanmaya tekrar başlandı, en acısı da yöremiz ülkelerinde yaşanıyor. Tarih yine tekrarlanıyor…

28 Eylül 2026

Ahmet Gürel