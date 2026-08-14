Salihli’nin Şüheda Caddesi baştan aşağı yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarına devam ederken, Salihli’de altyapı yenileme çalışmalarının tamamlandığı caddelerde üstyapı çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda, altyapısı tamamlanan yaklaşık 3 kilometrelik Şüheda Caddesi’nde sıcak asfalt serimine başlandı.

Çalışma alanında incelemelerde bulunan Başkan Dutlulu’ya, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz ve Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ile daire başkanları eşlik etti.

“SALİHLİ’MİZE HAYIRLI OLSUN”

Şüheda Caddesi’nde yürütülen üstyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Altyapısını tamamladığımız caddemizde sıcak asfaltın ilk katını serdik. Üzerine bir kat daha asfalt sereceğiz. Yaklaşık 3 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz. Kaldırımları, altyapısı ve sıcak asfaltıyla Salihli’nin en güzel caddelerinden birini Salihli Belediyesi ile iş birliği içinde yeniliyoruz. Salihli’mize hayırlı olsun” dedi.

“SALİHLİ’YE YAKIŞIR BİR CADDE OLDU”

Çalışmalarla birlikte Şüheda Caddesi’nin çehresinin değiştiğini belirten Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ise “Çalışmalar, Anne Heykeli’nden Şehitlik mevkisine kadar olan hattı kapsıyor. İkinci kat asfaltın da tamamlanmasıyla caddemiz çok daha konforlu ve güzel bir hale gelecek. Kaldırımlarımız da Salihli’ye yakışır şekilde yenilendi. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ESNAFI ZİYARET ETTİLER

İncelemenin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Şüheda Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret etti. Esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Dutlulu ve Başkan Nurlu, talep ve önerileri de dinledi. Caddede yürütülen çalışmalar hakkında esnaflara bilgi veren başkanlar, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.