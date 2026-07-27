“Sanatçılar Şehri” yeniden sanatla buluşuyor: TeosFest 2026 başlıyor

İzmir'in "sakin şehir" unvanlı Seferihisar ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek "TeosFest 2026" kültür ve sanat festivali, 1-8 Ağustos tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak. Kültürel ve Ekolojik Hayatı Koruma Derneği (KültürEkoloji) tarafından Seferihisar Belediyesinin desteğiyle organize edilen festival, Sığacık başta olmak üzere ilçe merkezi ile Orhanlı, Bademler, İhsaniye, Ulamış ve Düzce mahallelerinde gerçekleştirilecek. Yaklaşık 2 bin 300 yıl önce Dionysos Sanatçıları Birliğine ev sahipliği yapan Antik Teos kentinin kültürel mirasından ilham alınarak hazırlanan festivalde; müzik, sinema, tiyatro, edebiyat, plastik sanatlar, bilim ve doğa alanlarında çok disiplinli etkinlikler düzenlenecek.

KISA FİLM GÖSTERİMLERİ VE ATÖLYELER

Festival programı kapsamında yapılacak "TeosFest Kısa Film Günleri"nde bağımsız kısa filmler izleyiciye sunulacak. İki gün sürecek sinema etkinliklerinde yönetmen söyleşileri ile yapay zekanın sinema ve müzik üretimindeki kullanımına yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Müzik etkinliklerinde ise usta sanatçı Erkan Oğur'un katılımıyla "Müzik ve Öncesi" buluşması düzenlenecek. Ayrıca Mutlu Servet Badem, Zeybek Havaları'nın 35. yılı konseri, Yağmur Sonrası, Boyalı Kuş, Karya Müzik Topluluğu, Zeynep Akdil ve Agapi Ensemble gibi kişi ve gruplar sahne alacak. Aslı İpek Çağan koordinasyonunda Orhanlı'da verilecek "Sesini Keşfet Vokal Atölyesi"ne katılan kadınlar, festivalin kapanışında Düzce köy meydanında ilk performanslarını sergileyecek.

ÇEVRE VE DOĞA BİLİNCİ VURGULANACAK

Organizasyon kapsamında çocuklar için Sığacık'ta bilim ve edebiyat günleri, gökyüzü gözlem etkinlikleri ve yaratıcı atölyeler planlanırken, gençler için Çağdaş Gençlik Şöleni düzenlenecek. Sosyal sorumluluk ve çevre bilincini artırmak amacıyla Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinesinde Akarca Plajı'nda kıyı temizliği yapılacak, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla hayvan barınağı ziyaret edilecek. Birçok sivil toplum kuruluşu, yerel inisiyatif ve gönüllünün kolektif emeğiyle hayata geçirilen festivaldeki tüm etkinlikler, vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak takip edilebilecek.