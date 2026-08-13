Sancar Maruflu vefatının 5. yılında özlemle anılıyor

Karşıyaka Belediyesi, İzmir’in kent kültürüne, halkla ilişkiler mesleğine ve sivil toplum hayatına ömrünü adayan, halkın sevgisiyle hafızalarda ‘İzmir Baba’ olarak yer edinen merhum Sancar Maruflu’nun anısına özel bir etkinlik düzenleyecek. Maruflu’nun vefatının 5. yıl dönümü olan 17 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek buluşmaya, Karşıyaka Belediyesi Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi ev sahipliği yapacak. ‘İzmir’in Sancar Baba’sı: Anma Programı ve Söyleşi’ başlıklı etkinlikte fotoğraf sergisi açılacak, sokak röportajı gösterimi ve özel bir söyleşi düzenlenecek.

SİVİL TOPLUMUN GÜLEN YÜZÜ

Program saat 18.30’da ‘Sivil Toplumun Gülen Yüzü: Sancar Maruflu Anı ve Fotoğraf Sergisi’nin açılışıyla başlayacak. Sergi, Sancar Maruflu’nun İzmir sivil toplumuna kattığı değerleri, kentin sosyal ve kültürel yaşamındaki unutulmaz izlerini ve hafızalarda yer eden karelerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Sergi açılışının ardından saat 19.00’da, Sancar Maruflu’nun oğlu Cevat Ziya Maruflu ile gerçekleştirilen ‘Geçmişten Günümüze Karşıyaka Sokakları: Sancar Maruflu’ konulu sokak röportajı gösterimi yapılacak. Etkinliğin söyleşi bölümü ise saat 19.05’te başlayacak. Moderatörlüğünü Cevat Ziya Maruflu’nun üstleneceği söyleşide, ‘İzmir Baba Sancar Maruflu’ kitabının yazarı Dr. Uğur Oral konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlikte, Sancar Maruflu’nun kent sevgisi, sivil toplum mücadelesi ve İzmir’e bıraktığı miras tüm yönleriyle ele alınacak.

“DEĞERLERİNİ DAİMA YAŞATACAĞIZ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal “Sancar Maruflu, yaşamı boyunca kentimize ve kentlilerimize dokunan, sivil toplumun gelişmesine büyük katkılar sunan, İzmir sevdasıyla herkese örnek olmuş çok kıymetli bir isimdi. Onu ‘İzmir Baba’ olarak, kent belleğimizde bıraktığı güçlü izlerle hatırlıyoruz. Ve daima kentimize bıraktığı değerleri ve sivil toplum anlayışını gelecek kuşaklara aktarmak için çalışacağız. Karşıyaka Belediyesi olarak, Sancar Maruflu’nun adını yaşattığımız Sivil Toplum Yerleşkesi’nde düzenleyeceğimiz anlamlı törene herkesi bekliyoruz” diye konuştu.