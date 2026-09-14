Sarıgöl Sultaniye Üzüm Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen 18. Sarıgöl Sultaniye Üzüm Festivali kapsamında çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi. Festivalde düzenlenen “En Güzel Üzüm Yarışması”nda üreticiler, ova ve yayla olmak üzere iki kategoride yarıştı. Ova kategorisinde Sığırtmaçlı Mahallesi’nden Mehmet Araslan birinci, Emcelli Mahallesi’nden Ali Küçüközkan ikinci, Aşağı Koçaklar Mahallesi’nden Mehmet Topdemir üçüncü oldu.

Yayla kategorisinde ise Dindarlı Mahallesi’nden Ümit Yeğen birinciliği, Alemşahlı Mahallesi’nden Emine Cerit Ay ikinciliği, Selimiye Mahallesi’nden Müslüm Ekici üçüncülüğü elde etti.

Festival kapsamında gerçekleştirilen “Keleter Çekme Yarışması”nda Mustafa Asi birinci, Erhan Kaya ikinci, Mehmet Koç üçüncü sırada yer aldı.

“Çuvala Kuru Üzüm Doldurma Yarışması”nda ise Bahtiyar Çetin ile İsa Eriş birinci, Musa Topdemir ile Tuğçe Bozkurt ikinci, Mehmet Çan ile Bülent Aydın üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Festival etkinliklerinin Sultaniye üzümünün tanıtılmasına, üreticilerin emeğinin görünür kılınmasına ve ilçenin geleneklerinin yaşatılmasına katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.