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Sarıgöl Üzüm Suyu Sıkma Tesisi için ilk adım atıldı

Sarıgöl Üzüm Suyu Sıkma Tesisi için ilk adım atıldı

17.08.2026 16:20:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
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Sarıgöl Üzüm Suyu Sıkma Tesisi için ilk adım atıldı

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, göreve gelirken sözünü verdiği Üzüm Suyu Sıkma Tesisi projesi için ilk adımın atıldığını açıkladı. Kooperatifin kurulduğunu belirten Akdeniz, tüm üzüm üreticilerini kooperatife üye olmaya davet etti.
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Sarıgöl’de çiftçilere yönelik destek programına katıldı. Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ile birlikte üreticilerle bir araya gelen Dutlulu, ücretsiz damlama sulama borularını çiftçilere teslim etti.

Törende konuşan Tahsin Akdeniz, "Göreve çıkarken siz kıymetli hemşehrilerimize, ilçemize Üzüm Suyu Sıkma Tesisi kazandıracağımızın sözünü verdik. Bu doğrultuda ilk adımımızı atarak kooperatifimizi kurduk. Şimdi tüm üzüm üreticilerimizi kooperatifimize üye olmaya davet ediyorum. Birlikte hareket ederek üreticimizin emeğini daha değerli hâle getirecek, ilçemizin tarımsal gücünü daha da ileri taşıyacağız. Bu süreçte bizlere destek olan ve kooperatifimize de her türlü desteği sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Görev süremiz boyunca siz kıymetli hemşehrilerimize canla başla hizmet etmeye, ilçemizin ve üreticimizin geleceği için çalışmaya ve verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmeye devam edeceğiz. Sarıgöl’ümüz için, üreticimiz için, hep birlikte daha güzel yarınlara” diye konuştu.

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